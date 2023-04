Bonn (www.aktiencheck.de) - Der ZEW-Indikator zur Stimmung in der Wirtschaft hatte sich im vergangenen Monat angesichts der gestiegenen Unsicherheit aufgrund von Problemen im Bankensektor abgeschwächt, so die Analysten von Postbank Research.



Da sich diese Unsicherheiten gelegt hätten, sei damit zu rechnen, dass sich der Indikator in dieser Woche erhole. Es werde erwartet, dass sich bei den Einkaufsmanagerindices, deren Veröffentlichung am Freitag anstehe, der Abstand zwischen dem sehr schwachen Verarbeitenden Gewerbe (EMI 44,7) und dem Dienstleistungssektor (EMI 53,7) verringere. Die Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe hätten mit einem Anstieg um 4,8% im Februar kräftig zugelegt. Die Verbesserung sei jedoch nicht gleichmäßig über die Sektoren verteilt. Die Hersteller von Investitionsgütern (Automobilindustrie, Maschinenbau, Elektrotechnik) würden offenbar immer noch durch Unterbrechungen der Lieferketten beeinträchtigt. Zwischen 61% und 75% dieser Unternehmen würden nach wie vor über eine knappe Versorgung mit Vorprodukten klagen. Insgesamt sehen die Analysten von Postbank Research aber gute Chancen, dass der umfassende Einkaufsmanagerindex eine leichte Verbesserung gegenüber dem Wert von 52,6 im März aufweisen könnte, was auf ein geringeres Rezessionsrisiko hindeuten würde.



Es werde erwartet, dass sich die Stimmungsindikatoren im April verbessern würden, was auf ein geringeres Rezessionsrisiko hindeuten würde. (17.04.2023/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.