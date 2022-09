Auch unter Privatanlegern zeige sich ein ähnliches Bild. "Die Umfragen unter amerikanischen Privatanlegern deuten eine simultane Stimmungsentwicklung an. Mit Werten in der Nähe historischer Rekordtiefs sind positiv gestimmte Privatanleger in diesen Tagen schwer zu finden. Auch wenn es nicht überraschend ist, dass einzelne Anleger verunsichert sind, ist das Ausmaß schon bemerkenswert", analysiere Grüner.



Um einen größeren Überblick über den Pessimismus der Menschen zu erhalten, helfe ein Blick in die Wirtschaft und das Verbrauchervertrauen. "Der Index der Verbraucherstimmung der University of Michigan erreichte in seiner sieben Jahrzehnte umfassenden Geschichte im Juni einen historischen Tiefstand, etwa zu der Zeit, als die landesweiten durchschnittlichen Benzinpreise in den USA ein Rekordhoch von 5,02 US-Dollar pro Gallone erreichten", erläutere Grüner. Mit Preisen von derzeit 3,68 US-Dollar pro Gallone scheine der Rückgang der Tankstellenpreise - anders als in Deutschland - auf extrem niedrigem Niveau für eine gewisse Entspannung zu sorgen. "Von Aktien bis hin zur Wirtschaft deuten in diesem Sommer langjährige Umfragen darauf hin, dass sich die Menschen so schlecht fühlen wie noch nie", stelle Grüner fest.



Auch in Deutschland ergäbe sich ein ähnliches Bild: In den letzten 30 Jahren wären die Erwartungen, gemessen mit Hilfe des ZEW-Index für wirtschaftliche Entwicklungen, an die deutsche Wirtschaft selten so niedrig wie aktuell. Man könne diese Situation als Warnzeichen sehen. Doch wenn die Stimmung von Anlegern, Verbrauchern und Ökonomen gleichermaßen schlecht sei wie seit Jahrzehnten nicht mehr, dann sei das tendenziell ein positives Zeichen für eine Markterholung.



Natürlich handele es sich hierbei nicht um ein präzises Timing-Instrument. Kurzfristige Bewegungen seien unvorhersehbar. Aber die nahezu universelle Depression schaffe die Voraussetzungen dafür, dass die Erwartungen weit hinter der Realität zurückblieben. "Wenn alle mit dem Schlimmsten rechnen, ist es wahrscheinlich schon weitgehend eingepreist", so Grüner. Und wenn das befürchtete Szenario nicht eintrete? "In der Regel sorgt die positive Überraschung für bessere Aktienmärkte." (22.09.2022/ac/a/m)







Rodenbach (www.aktiencheck.de) - Neun Monate seit Beginn des Rückgangs der globalen Aktienmärkte lasse der jüngste Abwärtstrend viele Anleger nervös werden - und das Schlimmste befürchten, so Thomas Grüner, Gründer und Vice Chairman von Grüner Fisher Investments.Dies sei angesichts des bisher enttäuschenden Jahres verständlich. Doch auch wenn es im Moment schwer zu erkennen sei, zeige die Geschichte, dass Bullenmärkte im Pessimismus geboren würden - und die jüngsten Umfragen deuteten darauf hin, dass das Bärenlager auf Rekordwerte angestiegen sei. Dies sage zwar nichts darüber aus, wann eine Erholung beginnen werde, oder ob sie bereits im Gange sei, "aber wir sehen - für viele kontraintuitiv - den weit verbreiteten Pessimismus als eine grundsätzliche Berechtigung für einen übergeordneten Optimismus an", so Thomas Grüner.