Dass das Sentiment in Europa derzeit tatsächlich recht angeschlagen sei, habe sich am gestrigen Handelstag bei der Gemeinschaftswährung bemerkbar gemacht. Der Euro habe den tiefsten Stand seit 2002 erreicht und habe sich über Nacht mehrmals der Parität zum USD angenähert. Befeuert würden die Sorgen aktuell - neben den mittlerweile altbekannten Hemmnissen - besonders von den Wartungsarbeiten der Nord Stream 1-Pipeline. Nach wie vor bleibe offen, ob diese tatsächlich mit dem 21. Juli beendet sein würden.



In den USA hätten die Börsen gestern dort weitergemacht, wo sie am Montag aufgehört hätten. Kurze Erholungsversuche seien schnell an dem zunehmenden Fokus auf Inflation und den daraus resultierenden Folgen gescheitert. Grund dafür seien die mit Spannung erwarteten Inflationsdaten für Juni, welche heute veröffentlicht würden. Diese sollten einerseits Klarheit in Bezug auf die Entwicklung der Teuerungsrate geben, andererseits würden diese jedoch auch Spekulationen über die künftigen Schritte der FED erlauben.



Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen freundlich zeigen. Sowohl Hongkong als auch Festland China und Japans TOPIX würden derzeit mit grünen Vorzeichen handeln.

Am Rohstoffmarkt sei gestern wie bereits oben erwähnt Öl im Mittelpunkt gestanden. Der Preis für ein Fass der Sorte Brent habe gestern die 100-Dollar Marke nach unten durchbrochen und bewege sich auch aktuell knapp unter dieser. Wenig Veränderung hingegen habe es gestern bei Gold gegeben. Eine Feinunze werde aktuell für rund USD 1.725 gehandelt. Der Bitcoin habe ebenfalls die Unsicherheit zu spüren bekommen und sei am gestrigen Tag mit einem Minus von über 3% in Richtung USD 19.400 gerutscht.



Datenmäßig bleibe es auf der Unternehmensseite heute noch etwas ruhiger. Während zwar schon vereinzelt Zahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht würden, falle der inoffizielle Startschuss für die Berichtssaison erst morgen mit den Quartalszahlen von JPMorgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) und Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS). (13.07.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Am zweiten Handelstag dieser Woche hellte sich nach einem eher trüben Montag zumindest in Europa die Stimmung etwas auf, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nach anfänglichen Schwierigkeiten hätten sich die meisten Indices relativ rasch wieder in die Gewinnzone zurückgekämpft und hätten diese auch (knapp) über die Ziellinie gebracht. Ausschlaggebend dafür sei der kräftige Rutsch der Ölpreise gewesen. Dieser habe unter Anlegern zumindest diesseits des Atlantiks für etwas Optimismus gesorgt, obwohl die generelle Stimmungslage laut der gestern veröffentlichten ZEW-Umfrage aktuell mit einem Wert von -53,8 noch schlechter sei als im März 2020, dem Beginn der Corona-Pandemie.