So hätten sich auch die wichtigen Indices aus den USA lange Zeit uneinheitlich gezeigt. Letztendlich sei die Rede vom Notenbankchef jedoch recht positiv aufgenommen worden. Dieser habe davon gesprochen, dass man sich noch in einem "sehr frühen Stadium" befinde, jedoch habe der Prozess der zurückgehenden Inflation bereits begonnen. Im Hinblick auf den weiteren Verlauf habe sich nicht viel an der auch zuvor kommunizierten "higher for longer"-Haltung geändert. Dass eine explizit "falkenhaftere" Positionierung ausgeblieben sei, habe den Börsen jedoch gereicht, um vor Handelsende (nocheinmal) zuzulegen.



Die Indices in Asien würden sich heute Morgen wenig verändert präsentieren. Während Japans TOPIX momentan minimal fester notiere, so würden die Indices aus Hongkong und Festland-China leicht unter den Vortageswerten handeln.



An den Rohstoffmärkten sei der Ölpreis seit gestern um gut 3% gestiegen. Ein Fass der Nordseesorte Brent koste aktuell etwas unter USD 84. Gold habe sich im Schatten der starken US-Märkte wenig verändert gezeigt, habe jedoch über Nacht etwas zulegen können. Eine Feinunze werde momentan rund um USD 1.878 gehandelt. Bei den Kryptos hätten Bitcoin und Ethereum in den letzten 24 Stunden um 1,3% bzw. 2,5% zulegen können. (08.02.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nach einem schwachen Wochenstart aufgrund der starken Arbeitsmarktdaten am Freitag hellte sich die Stimmung an den Börsen gestern über den Tag hinweg wieder deutlich auf, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Trotz einer Enttäuschung bei den Zahlen zur deutschen Industrieproduktion im Dezember hätten sich die europäischen Leitindices gegen Handelssende wieder von ihren Tagestiefstständen entfernt. Mit einem Plus von knapp 1% habe der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) das Feld angeführt, wobei ansonsten große Bewegungen in Europa mehrheitlich ausgeblieben seien. Zu groß sei die Unsicherheit in Bezug auf die weitere Vorgehensweise der US-Notenbank vor der am Abend stattfindenden Rede von Jerome Powell gewesen.