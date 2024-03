Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung an den Aktienmärkten ist weiterhin hervorragend, wie die zahlreichen neuen Rekordstände in der vergangenen Woche verdeutlichen, so die Analysten der DekaBank.



Nach Kursgewinnen von 20-25% bei vielen Indices in den letzten vier Monaten wäre eine vorübergehende Konsolidierung fraglos gesund und würde die wenigsten Marktteilnehmer überraschen. Übergeordnet würden die Perspektiven für die Aktienmärkte dank der global soliden Entwicklung der Konjunktur und der Unternehmensgewinne sowie der für Mitte des Jahres erwarteten Leitzinssenkungen von FED und EZB weiterhin gut bleiben. In dieser Woche stünden vor allem die US-Arbeitsmarktdaten im Fokus, da sie entscheidend seien für den Zeitpunkt einer möglichen Zinssenkung durch die US-Notenbank. Aus dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) würden sieben Unternehmen ihre Quartalszahlen berichten, die insgesamt rund 12% Gewicht am Index hätten. (Märkte im Fokus vom 04.03.2024) (04.03.2024/ac/a/m)



