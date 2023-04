In diesem vor der Berichtssaison eher zurückhaltenden Umfeld hätten die europäischen Aktienindices den Börsentag leicht niedriger beendet, wobei der Handel in einer relativ engen Handelsspanne verlaufen sei. Der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe mit einem Minus von 0,11% im Vergleich zum Vortag geschlossen, während es seinem europäischen Pendant, dem EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814), mit einem Kursrückgang in Höhe von 0,15% nur unwesentlich schlechter ergangen sei. Der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) habe die Ziellinie zu Handelsschluss mit einem kleinen Kursplus in Höhe von 0,16% überquert. Eine ähnliche Zurückhaltung habe auch an den US-Märkten geherrscht: So habe der mehrheitlich mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) zum Schluss einen Kursanstieg von 0,2% ausgewiesen, während sich der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit einem Kursanstieg von 0,09% noch weniger bewegt habe. Auch wenn die Unsicherheit bei den Tech-Investoren im Vorfeld der Ergebnisse wohl am stärksten ausgeprägt sein dürfte, so sei der Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) zur Schlussglocke mit einem Minus von 0,24% dennoch nur wenig verändert aus dem Handel gegangen.



An den Rohstoffmärkten habe sich der Ölpreis von seiner anfänglichen Schwäche erholen und ins Plus drehen können. Aktuell notiere das schwarze Gold im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs wenig verändert, wobei der Preis heute Morgen für die Sorte Brent bei unter USD 83 je Fass angesiedelt sei. Gold sei im gestrigen Umfeld ebenfalls gefragt gewesen und notiere aktuell bei rund USD 1.990 je Feinunze. Auch der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Kryptowährungen habe gestern wieder etwas zulegen können und notiere heute Morgen bei rund USD 27.400.



Die asiatischen Märkte würden sich heute Morgen gemischt präsentieren: Während sich die japanischen Titel leicht im Plus befinden würden, würden die Aktien vor allem in Hongkong aber auch in Festland-China im Minus notieren. Für Europas Börsen würden die Frühindikatoren aktuell einen im Vergleich zu den gestrigen Schlusskursen leicht negativen Handelsauftakt signalisieren. (25.04.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices traten auch gestern mehr oder weniger auf der Stelle und setzten somit ihren bereits in der letzten Woche eingeschlagenen Kurs des relativen Stillstandes weiter fort, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Da hätten auch die neusten Umfrage-Daten zum ifo-Geschäftsklimaindex für April wenig geholfen. Immerhin habe der Index mit einem Zuwachs auf 93,6 Punkten von zuvor 93,2 Punkten signalisiert, dass sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft zumindest ein wenig verbessert habe. Allerdings sei er damit hinter den Erwartungen in Höhe von 94,0 Punkten zurückgeblieben. Zudem sei die Spannung unter den Anlegern vor den Quartalsergebnissen von Big Tech sehr groß, weswegen sich die Investorengemeinschaft wohl im Vorfeld der Veröffentlichungen kaum aus der Deckung gewagt habe. Aber keine Sorge - allzu lange werde die Zurückhaltung auf dem Börsenparkett nicht anhalten, da die meisten großen Vertreter der Tech-Riesen bereits in dieser Woche ihre Bücher öffnen würden und dementsprechend der Berichtssaison ihren Stempel aufdrücken dürften. Zudem würden die Investoren ein Quartal nach den Rekordentlassungen wohl einen genauen Blick auf diese Unternehmen werfen, ob die Kostensenkungen die Gewinne bzw. den Gewinnausblick zu ihrer Zufriedenheit gesteigert hätten. Unser Datenkalender verrate, dass neben dem anstehenden US-Konsumentenvertrauen für April bereits heute zwei Tech-Schwergewichte den quartalsmäßigen Datenreigen nach US-Börsenschluss eröffnen würden. Es handele sich hierbei um die Google-Mutter Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) und Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT), die als erste Vertreter von Big-Tech schon mal als Gradmesser für den Verlauf der Berichtsaison herhalten müssten. Es werde also am heutigen Abend noch einmal so richtig spannend!