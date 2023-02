Das Schlusslicht im Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) hätten die Aktien von Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) gehalten, die 4,8% an Wert eingebüßt hätten. Der Flugzeugbauer müsse die Auslieferung seines wichtigen Langstreckenjets 787 Dreamliner erneut aussetzen. Laut der Luftfahrtaufsicht FAA seien zusätzliche Untersuchungen einer Komponente des Flugzeugrumpfs der Grund.



Zu den wenigen Gewinnern des Freitags hätten die Aktien von JPMorgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) mit einem Plus von 0,9% gehört. Die Analysten des Mitbewerbers Morgan Stanley hätten ihr Kursziel für JPMorgan-Aktien von USD 167 auf 173 angehoben. Hintergrund sei, dass JPMorgan von längerfristig höheren Zinsen profitieren sollte.



Die Aktien von Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) hätten am Freitag um 10,2% zugelegt. Zeitweise seien sie sogar um mehr als 20% hochgesprungen. Der Hersteller von Fleischersatz-Produkten habe im vierten Quartal die Erwartungen getoppt und den Verlust je Aktie stärker als erwartet verringert. Am Markt sei dies als Indiz gewertet worden, dass das Unternehmen auf dem Weg zur Profitabilität Fortschritte mache. (27.02.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) kündigte angesichts mäßiger Geschäftsaussichten an, 2.600 Stellen streichen zu wollen und mehrere Anlagen in Ludwigshafen zu schließen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Daraufhin seien die Aktien des Chemiekonzerns um fast 8% eingebrochen und am Freitag größter Verlierer im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gewesen.