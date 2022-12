Tradegate-Aktienkurs Stellantis-Aktie:

13,166 EUR -0,26% (23.12.2022, 15:10)



Euronext Paris-Aktienkurs Stellantis-Aktie:

13,17 EUR +0,47% (23.12.2022, 15:07)



NYSE-Aktienkurs Stellantis-Aktie:

13,88 USD -3,14% (22.12.2022, 22:00)



ISIN Stellantis-Aktie:

NL00150001Q9



WKN Stellantis-Aktie:

A2QL01



Ticker-Symbol Stellantis-Aktie:

8TI



Euronext Paris-Symbol Stellantis-Aktie:

STLA



NYSE-Symbol Stellantis-Aktie:

STLA



Kurzprofil Stellantis N.V.:



Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, Ticker-Symbol: 8TI, Euronext Paris-Symbol: STLA, NYSE-Symbol: STLA) ist ein international tätiger Automobilkonzern mit offiziellem Sitz in den Niederlanden. Stellantis führt 14 Automarken wie Opel, Peugeot, Citroën, Jeep, Maserati oder Alfa Romeo. Der Autobauer ist v.a. in Europa und Nordamerika vertreten. Stellantis entstand 2021 durch die Fusion der niederländischen FIAT Chrysler Gruppe mit dem französischen Autobauer Peugeot. (23.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Stellantis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, Ticker-Symbol: 8TI, Euronext Paris-Symbol: STLA, NYSE-Symbol: STLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Automobil-Riese Stellantis, zu dem unter anderem die Marken Chrysler, Citroën, Opel und Peugeot gehören würden, wolle seinen Einfluss im zukunftsträchtigen Wasserstoff-Bereich vergrößern. Hierfür habe das Unternehmen Gespräche über eine "bedeutende Beteiligung" mit den Inhabern der Wasserstoff-Firma Symbio aufgenommen.Stellantis befinde sich laut eigenen Angaben in exklusiven Verhandlungen über den Erwerb eines wesentlichen Anteils an Symbio. Dabei handele es sich um ein Joint Venture des Automobil-Zulieferers Faurecia und des Reifenherstellers Michelin."Der technische Fahrplan von Symbio passt perfekt zu den Wasserstoffeinführungsplänen von Stellantis in Europa und den USA", so Stellantis-Chef, Carlos Tavares. Auch Michelin-CEO, Florent Menegaux, begrüße die Entscheidung von Stellantis: "Michelin ist davon überzeugt, dass die Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie einen wirksamen Beitrag zur Dekarbonisierung der Mobilität und sogar darüber hinaus leisten wird. Aus diesem Grund leistet Michelin seit mehr als 20 Jahren Pionierarbeit in dieser Technologie. Der Einstieg von Stellantis bei Symbio würde diese Überzeugung bestärken und die enorme industrielle Dynamik, die wir mit Faurecia aufgebaut haben, beschleunigen."Die Unternehmen würden erwarten, dass eine Transaktion im ersten Halbjahr 2023 fixiert werde. Diese unterliege den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der behördlichen Genehmigungen, heiße es weiter. Symbio fokussiere sich auf die Entwicklung und Produktion von Brennstoffzellen. Stellantis habe bisher als Partner agiert.Die Aktie des Automobilherstellers befindet sich derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Stellantis N.V. in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Stellantis-Aktie: