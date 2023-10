Tradegate-Aktienkurs Stellantis-Aktie:

Kurzprofil Stellantis N.V.:



Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, Ticker-Symbol: 8TI, Euronext Paris-Symbol: STLA, NYSE-Symbol: STLA) ist ein international tätiger Automobilkonzern mit offiziellem Sitz in den Niederlanden. Stellantis führt 14 Automarken wie Opel, Peugeot, Citroën, Jeep, Maserati oder Alfa Romeo. Der Autobauer ist v.a. in Europa und Nordamerika vertreten. Stellantis entstand 2021 durch die Fusion der niederländischen FIAT Chrysler Gruppe mit dem französischen Autobauer Peugeot. (18.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Stellantis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, Ticker-Symbol: 8TI, Euronext Paris-Symbol: STLA, NYSE-Symbol: STLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Wettlauf der europäischen Hersteller mit den chinesischen Herausforderern habe der Stellantis-Konzern einen großen Schritt nach vorne gemacht. Die Marke Citroën nehme ab dieser Woche Reservierungen für den neuen elektrischen ë-C3 entgegen. Das Elektroauto solle ab 23.300 Euro zu haben sein. Damit liege Citroën unterhalb der Angebote von Renault (Zoe), Dacia (Spring) und Smart (EQ fortwo). Der Roll-out des ë-C3 solle im zweiten Quartal 2024 erfolgen."Es ist eine Antwort auf die chinesische Offensive", habe Citroën-Vorstandsvorsitzender, Thierry Koskas, gesagt. Neben einem Wettbewerbsvorteil im Vergleich zu den chinesischen Marken könnte der ë-C3 Stellantis auch dabei helfen, anderen europäische Massenhersteller wie Volkswagen und Renault Marktanteile in diesem Segment abzujagen.Um die Kosten niedrig zu halten, habe es "kein Wunderrezept" gegeben, so Koskas. Der ë-C3 basiere auf einer Smart-Autoplattform, die von Anfang an als Elektroauto konzipiert worden sei. Stellantis wolle sogar noch eine günstigere Version des ë-C3 zum Preis von 19.990 Euro einführen. Marktstart sei für 2025 geplant.Auch die Analysten hätten sich zu Aktie von Stellantis positiv geäußert. Die britische Investmentbank Barclays sehe für das Papier Potenzial bis 22,50 Euro. Der Autobauer gehöre in puncto Profitabilität (EBIT-Marge), freiem Barmittelfluss, Dividenden und Kapitaleffizienz zu den Besten der Branche in Europa und den USA, habe Analyst Henning Cosman in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Zudem sei das strukturelle Gewinnwachstum und die Widerstandsfähigkeit der Ergebnisse eines der Besten. Diese Qualitäten spiegelten sich allerdings nicht in der Bewertung wider.Anleger bleiben investiert, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Stellantis-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Stellantis-Aktie: