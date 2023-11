NYSE-Aktienkurs Stellantis-Aktie:

Kurzprofil Stellantis N.V.:



Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, Ticker-Symbol: 8TI, Euronext Paris-Symbol: STLA, NYSE-Symbol: STLA) ist ein international tätiger Automobilkonzern mit offiziellem Sitz in den Niederlanden. Stellantis führt 14 Automarken wie Opel, Peugeot, Citroën, Jeep, Maserati oder Alfa Romeo. Der Autobauer ist v.a. in Europa und Nordamerika vertreten. Stellantis entstand 2021 durch die Fusion der niederländischen FIAT Chrysler Gruppe mit dem französischen Autobauer Peugeot. (01.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Stellantis-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Sanford C. Bernstein & Co stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von der Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, Ticker-Symbol: 8TI, Euronext Paris-Symbol: STLA, NYSE-Symbol: STLA) hoch und erhöht das Kursziel.Das Ende der Verhandlungen des Autokonzerns mit der Gewerkschaft sei in Sicht, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Stellantis werde 2024 mit sektoralem Gegenwind konfrontiert sein, aber seine einzigartige regionale Präsenz und Wachstumschancen würden dazu beitragen, in den Jahren 2024 und 2025 einen zugrunde liegenden jährlichen freien Cashflow von mehr als 10 Mrd. Euro zu erzielen.Sanford C. Bernstein & Co hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Stellantis-Aktie von "market perform" auf "outperform" hochgestuft und das Kursziel von 18,50 auf 26,40 USD angehoben. (Analyse vom 01.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link