Kurzprofil Stellantis N.V.:



Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, Ticker-Symbol: 8TI, Euronext Paris-Symbol: STLA, NYSE-Symbol: STLA) ist ein international tätiger Automobilkonzern mit offiziellem Sitz in den Niederlanden. Stellantis führt 14 Automarken wie Opel, Peugeot, Citroën, Jeep, Maserati oder Alfa Romeo. Der Autobauer ist v.a. in Europa und Nordamerika vertreten. Stellantis entstand 2021 durch die Fusion der niederländischen FIAT Chrysler Gruppe mit dem französischen Autobauer Peugeot. (23.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Stellantis-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, Ticker-Symbol: 8TI, Euronext Paris-Symbol: STLA, NYSE-Symbol: STLA) unter die Lupe.Stellantis-Chef Tavares sei ein Freund klarer Worte. Er habe nun einen Seitenhieb auf Konkurrenten verteilt und damit offenbar auch Tesla gemeint. Beeindruckend seien die Investitionen von Stellantis in die Elektromobilität.Harte Aussagen des CEO von Stellantis, Carlos Tavares. Während der Vorstellung der neuen Elektroauto-Plattform STLA Large sei er zu Preissenkungen in der Branche befragt worden. Reuters habe ihn mit den Worten zitiert: "Wenn du Preise senkst ohne dabei an die Herstellungskosten zu denken, wirst du ein Blutbad haben." Stellantis selbst vermeide ein Rennen um den günstigsten Preis.Ohne einen Namen zu nennen habe Tavares auf eine Firma verwiesen, "die brutal Preise gesenkt hat, woraufhin die Rentabilität brutal kollabiert ist." Reuters nenne in seinem Artikel in diesem Zusammenhang auch Tesla. Der US-Autobauer habe jüngst in Europa den Preis für das Model Y gekappt und gehe auch in China mit Rabatten auf Kundenfang. Auch BYD bessere teils kräftig bei seinen Verkaufspreisen nach.Dem Stellantis-Chef zufolge würde ein Preiskampf "einige Konkurrenten" in Probleme bringen, was das Risiko erhöhe, dass sie Übernahmeziele werden. Ob er damit notorisch defizitäre chinesische Autohersteller wie Nio und XPeng meine oder auch BYD und Tesla, habe er nicht verraten. Lieber habe er über die Enthüllung der Plattform STLA Large gesprochen. Vorbild auch für Tesla und BMW: Der 800-Volt-Akku werde mit bis zu 4,5 kWh pro Minute schnell aufgeladen. Die erste Generation von Antriebskomponenten berge das Potenzial, eine Beschleunigung von 0-100 km/h im 2-Sekunden-Bereich zu liefern. Die Marken Dodge, Jeep, Alfa Romeo, Chrysler und Maserati dürften sich auf die neue Technologie freuen. Von 2024 bis 2026 würden acht Fahrzeuge auf den Markt kommen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Stellantis.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link