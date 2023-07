NYSE-Aktienkurs Stellantis-Aktie:

Kurzprofil Stellantis N.V.:



Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, Ticker-Symbol: 8TI, Euronext Paris-Symbol: STLA, NYSE-Symbol: STLA) ist ein international tätiger Automobilkonzern mit offiziellem Sitz in den Niederlanden. Stellantis führt 14 Automarken wie Opel, Peugeot, Citroën, Jeep, Maserati oder Alfa Romeo. Der Autobauer ist v.a. in Europa und Nordamerika vertreten. Stellantis entstand 2021 durch die Fusion der niederländischen FIAT Chrysler Gruppe mit dem französischen Autobauer Peugeot. (12.07.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Stellantis-Aktienanalyse von BofA Securities:BofA Securities rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, Ticker-Symbol: 8TI, Euronext Paris-Symbol: STLA, NYSE-Symbol: STLA) und erhöht das Kursziel.Eine Normalisierung der Erträge scheine wahrscheinlich, da sich die Lieferketten entspannen würden, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Die Gewinnprognosen von BofA Securities für das Geschäftsjahr 23 lägen um etwa 11% über dem Konsens. Da die Stellantis-Aktie im Vergleich zu den Niveaus von 2016 bis 2019 bereits um 40% abgewertet habe, preise der Markt bereits schlechtere Ergebnisse ein als BofA Securities mittel- bis langfristig im Hinblick auf die fortgesetzte Umstellung des Produktmixes und die Erosion der Margen durch die EV-Umstellung erwarte.BofA Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Stellantis-Aktie bestätigt von "neutral" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 19 auf 20 Euro angehoben. (Analyse vom 12.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Stellantis-Aktie:16,74 EUR +2,32% (12.07.2023, 15:38)Euronext Paris-Aktienkurs Stellantis-Aktie:16,65 EUR +1,93% (12.07.2023, 15:25)