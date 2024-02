NYSE-Aktienkurs Stellantis-Aktie:

Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, Ticker-Symbol: 8TI, Euronext Paris-Symbol: STLA, NYSE-Symbol: STLA) ist ein international tätiger Automobilkonzern mit offiziellem Sitz in den Niederlanden. Stellantis führt 14 Automarken wie Opel, Peugeot, Citroën, Jeep, Maserati oder Alfa Romeo. Der Autobauer ist v.a. in Europa und Nordamerika vertreten. Stellantis entstand 2021 durch die Fusion der niederländischen FIAT Chrysler Gruppe mit dem französischen Autobauer Peugeot. (02.02.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Stellantis-Aktienanalyse von Wolfe Research:Wolfe Research nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie von Stellantis N.V. (ISIN: NL00150001Q9, WKN: A2QL01, Ticker-Symbol: 8TI, Euronext Paris-Symbol: STLA, NYSE-Symbol: STLA) mit einem "outperform"-Rating und einem Kursziel von EUR 30 auf.Mit EBIT-Margen von ca. 13% im Jahr 2023 bzw. ca. 12% auf US-GAAP-Basis sei Stellantis heute "der profitabelste Auto-OEM der Welt" mit Margen, die 500-600 Basispunkte über vergleichbaren Margen bei General Motors, Ford und Volkswagen liegen würden. Die Bewertung der Aktie, die für die Anleger vielleicht noch interessanter sei, deute implizit darauf hin, dass der Markt die Rentabilität des Unternehmens als "abnormal" ansehe, obwohl Wolfe Research der Meinung sei, dass Stellantis den Markt in Bezug auf die Nachhaltigkeit der Erträge und des freien Cashflows überraschen könnte.Wolfe Research stuft die Stellantis-Aktie mit "outperform" ein. (Analyse vom 01.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Stellantis-Aktie:21,23 EUR +1,05% (02.02.2024, 09:59)Euronext Paris-Aktienkurs Stellantis-Aktie:21,275 EUR +2,48% (02.02.2024, 09:49)