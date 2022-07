Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



NL0011375019



A14XB9



SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (13.07.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Das wirke seltsam: Die deutsche Finanzaufsichtsbehörde BaFin brumme dem vom einem Milliarden-Bilanzskandal schwer erschütterten Handelskonzern, der immer noch ums Überleben kämpfe, eine zweistellige Millionen-Strafe auf. Der Kurs reagiere heute trotzdem kaum. Dafür könnte es gleich mehrere Gründe geben.Steinhoff sei ohnehin immer noch recht fest in Zockerhänden und erfahre v.a. von einer Gemeinde aus privaten Anlegern fortwährend Aufmerksamkeit. Anders als bei größeren Unternehmen im Normalzustand dürften somit kaum Profis sofort Meldungen über neue Mittelabflüsse in konkrete Handelsentscheidungen und damit Kurse umsetzen.Ohnehin sei es zuletzt recht ruhig um den Steinhoff-Kurs geworden. Die kurzzeitige Verdopplung rund um den Jahreswechsel wurde in den vergangenen Monaten nach und nach praktisch vollständig abgebaut. Am 29. Juli werde Steinhoff einen Analystentag veranstalten.Weiterhin gelte: Steinhoff bleibe extrem spekulativ. Noch immer würden Analysten großer Finanzhäuser einen weiten Bogen um die Aktie machen. In Zeiten steigender Zinsen und schwächelnder Wirtschaft dürfte die anstehende Umschuldung nicht einfacher werden. Die Steinhoff-Aktie sei kein Kauf, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link