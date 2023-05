Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (08.05.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Wer versuche bei Steinhoff den Durchblick zu behalten, stoße ohne jahreslanges Detailwissen bei aktuellen Kapitalmarktmeldungen der von einem Milliarden-Bilanzskandal schwer erschütterten Retail-Holdinggesellschaft schnell an seine Grenzen. So auch heute. Ab 10. Mai sollten von der Stichting Steinhoff Recovery Foundation die Entschädigungen fließen, heiße es.Dabei gehe es um 43.000 Forderungen in Höhe von insgesamt rund 3,2 Milliarden Euro, über die "Der Aktionär" bereits vor einem Jahr berichtet habe. Die Forderungen der Alt-Aktionäre im Zuge einer Sammelklage seien in der Zwischenzeit geprüft worden. Nun könne die Entschädigung, die mutmaßlich auf dem Vergleich, den Steinhoff mit den Klägern geschlossen habe, beginnen.Allerdings habe Reuters schon im Februar 2022 berichtet, Steinhoff habe mit Auszahlungen in Höhe von 1,43 Milliarden Euro begonnen. Das Handelsblatt habe im April unter Berufung auf Anfang 2022 von einer Einigung in Höhe von 1,2 Milliarden Euro berichtet. Wie dem auch sei: 3,2 Milliarden Euro Schäden und wohl mehr als einer Milliarde Euro Entschädigung - gar kein schlechtes Ergebnis. Rekordverdächtig sogar. Vor allem wenn man bedenke, dass Steinhoffs Börsenwert zuletzt auf rund 50 Millionen Euro gefallen sei.Unterdessen habe bereits vergangene Woche in Oldenburg nach dem Jooste-Auftakt der nächste Prozess wegen Bilanzbetrug begonnen. Zwei deutsche Geschäftsführer europäischer Steinhoff-Gesellschaften stünden vor Gericht. Sie sollten auf Vorgabe von Ex-Steinhoff-Chef Markus Jooste gehandelt haben. Zeitraum: vom Geschäftsjahr 2010/2011 bis etwa 2014. Kurz nach Prozessbeginn sei aber erst mal ein Gespräch angekündigt worden, um das Verfahren möglicherweise zu verkürzen. Um eine Entschädigung für Anleger gehe es nicht.Aktuell bleibe die Situation rund um Steinhoff ein zäher, intransparenter Prozess. Das Totalverlustrisiko ist enorm, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.05.2023)