Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (21.08.2023/ac/a/nw)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Noch immer gehe die Geschichte rund um die Steinhoff-Aktie weiter - ein bisschen jedenfalls. Heute seien zwei Ex-Manager der Holdinggesellschaft verurteilt worden. Unterdessen werde der Peinlich-Handel mit der Aktie fortgesetzt, obwohl Steinhoff selbst und die Gläubiger ein Delisting und damit die Quasi-Enteignung der Anleger durchgedrückt hätten.Spätestens mit der Hauptversammlung im Juli sei Steinhoff eigentlich nur noch eine wandelnde Börsenleiche. Noch immer habe es Steinhoff aber nicht geschafft, einen konkreten Termin für das Börsen-Ende zu kommunizieren. Und so werde immer noch ein wenig gehandelt - zu Kursen um die 0,3 Cent je Aktie. Allerdings sei das Volumen sehr gering, die Spreads seien relativ hoch. Zumal sich inzwischen selbst hartnäckige Zocker aus dem Wert, der praktisch keinen Wert mehr habe, überwiegend verabschiedet hätten.Unterdessen sei heute in Oldenburg ein Ex-Steinhoff-Manager zu drei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Wegen Bilanzfälschung und Beihilfe zu Kreditbetrug. Für einen zweiten Angeklagten habe es zwei Jahre auf Bewährung gegeben.Die späten Strafen würden geschädigten Anlegern praktisch nichts nützen. Entschädigungszahlungen würden deswegen nicht fließen. Vielmehr stünden Anleger vor dem Totalverlust. Demnächst würden die Aktien in sogenannte CVRs (contingent value rights) umgewandelt. Diese würden nicht börsengehandelt, und es sei nicht damit zu rechnen, dass diese Rechte irgendetwas wert sein würden. DER AKTIONÄR hatte in den vergangenen Jahren immer wieder auf das enorme Totalverlustrisiko hingewiesen und von einem Kauf der Aktie abgeraten, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.08.2023)