Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0021 EUR 0,00% (26.06.2023, 19:39)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (26.06.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Steinhoff steige am Montag 14 Prozent. Doch die letzten verbliebenen Anleger sollten sich keine große Hoffnung machen: Es sei sehr wahrscheinlich das typische Zucken einer Zombie-Aktie. Vielmehr müssten die Aktionäre damit rechnen, dass der Handel mit Steinhoff in Kürze eingestellt werde.In der vergangenen Woche habe ein niederländisches Gericht einem Umschuldungsplan zugestimmt und damit den Weg für die Quasi-Enteignung der Anleger freigemacht. Wie "Der Aktionär" berichtet habe, würden 80 Prozent von Steinhoff an die Gläubiger gehen. Die würden voraussichtlich 10 Prozent Zinsen jährlich für rund 10 Milliarden Euro Kredit kassieren.Das Steinhoff-Drama habe 2017 mit dem Vorwurf der Bilanzfälschung begonnen. Die Aktie sei brutal abgestürzt und dann zum Zockerwert geworden. Zuletzt habe eine Steinhoff-Aktie nur noch 0,002 Euro gekostet.Die Staatsanwaltschaft werfe dem ehemaligen Konzernchef Anstiftung zur Bilanzmanipulation in Milliardenhöhe vor. Die Vollstreckung des Haftbefehls liege laut Gerichtssprecher bei der Staatsanwaltschaft. Diese müsse auch darüber entscheiden, ob ein Auslieferungsersuchen gestellt werde."Der Aktionär" habe von Beginn des Absturzes an vor der Aktie gewarnt - und Recht behalten. Für die Anleger gibt es ein Ende mit großem Schrecken, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur Steinhoff-Aktie. (Analyse vom 26.06.2023)