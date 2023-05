Das Verwirrspiel bei der von einem Milliarden-Bilanzskandal schwer erschütterten Retail-Holdinggesellschaft gehe weiter. Zwar könnten nun doch deutsche Dokumente eingereicht werden, doch dafür sei in den vergangenen Tagen noch mal kurzfristig an Terminen und der E-Mailadresse geschraubt worden. Es sehe also immer noch danach aus, dass man es nach der Klatsche auf der Hauptversammlung diesmal den Anlegern möglichst schwermachen wolle. Die Situation rund um bleibe Steinhoff ein zäher, intransparenter Prozess. Das Totalverlustrisiko bei der 1-Cent-Aktie ist enorm, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.05.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0119 EUR +1,71% (15.05.2023, 09:23)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (15.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Neben dem überraschenden Milliarden-Verkauf der Mattress Firm habe es diese Woche weitere Neuigkeiten aus dem Steinhoff-Umfeld gegeben. Wie berichtet, müssten Anleger - diesmal im Zuge eines Restrukturierungsverfahrens (WHOA) - einmal mehr über einen Vorschlag abstimmen, den sie so ähnlich jüngst auf der Hauptversammlung abgelehnt hätten.Das sei mit einigem Aufwand verbunden, weil eine Bestätigung über die Zahl der gehaltenen Aktien beim Broker eingeholt werden müsse. Darauf gebe es zwar einen Anspruch, in der Praxis könne es aber schon mal ein wenig umständlich und je nach Broker auch mit relativ hohen Kosten verbunden sein.Außerdem sei die E-Mailadresse für die Abstimmung per Mitteilung vom 10. Mai geändert worden. Laut Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) dürften damit zuvor abgegebene Stimmen ungültig sein.Immerhin: Bislang habe es zudem so ausgesehen, als müsste die Bestätigung diesmal auf Englisch vorgelegt werden. Inzwischen könne laut Steinhoff die Bestätigung aber doch auf Deutsch eingesendet werden.Die SdK werbe dafür, den vorgelegten Sanierungsplan abzulehnen, weil dieser Anleger benachteilige.Unterdessen sei diese Woche der Prozess wegen Bilanzmanipulation gegen Ex-Steinhoff-Geschäftsführer in Oldenburg fortgesetzt worden. Zuvor sei ein Gespräch, um das Verfahren abzukürzen, gescheitert. Laut Staatsanwaltschaft sei keine Grundlage für eine Einigung in Sicht, da mindestens einer der Angeklagten auf seiner Unschuld beharre - und offenbar Ex-Steinhoff-Chef Markus Jooste die Alleinschuld gebe.