Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0117 EUR -1,68% (12.05.2023, 22:26)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (13.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Steinhoff überrasche einmal mehr seine Anleger mit einem merkwürdigen Manöver. Die von einem Milliarden-Bilanzskandal schwer erschütterte Retail-Holdinggesellschaft halte einen Anteil von 50,1% an Mattress Firm. Das US-Matratzenunternehmen habe diese Woche seinen Verkauf gemeldet.Tempur Sealy, ebenfalls ein Matratzen-Unternehmen aus den USA, werde alle Aktien kaufen. Das Geld dafür fließe sowohl Bar als auch in Aktien. Laut Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) würden 2,7 Mrd. USD in bar gezahlt und zudem 32,2 Mio. Tempur-Sealy-Aktien an Matress-Firm-Anleger ausgegeben (Wert: etwa 1,3 Mrd. USD). Steinhoff würde im Anschluss 7,5% des Unternehmens besitzen. Der Abschluss der Transaktion werde im zweiten Halbjahr 2024 erwartet, wenn alle Bedingungen erfüllt und Genehmigungen erteilt seien."Nach Erhalt der Bazahlung bei Abschluss wird das Bardgeld zur vorzeitigen Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten verwendet", schreibe die SdK (und beziehe sich dabei wohl auf Steinhoff). Steinhoff habe "angemerkt, dass die Transaktion keine Auswirkungen auf die WHOA-Bewertungsberichte und den Restrukturierungsplan habe".Auch diese Volte bestätige letztendlich nur die Einschätzung des "Aktionärs", dass die Situation rund um Steinhoff ein zäher, intransparenter Prozess bleibe. Das Totalverlustrisiko sei enorm, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.05.2023)