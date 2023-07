Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (10.07.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Die Steinhoff-Aktie werde von der Börse verschwinden. Das sei klar, weil ein Gericht einen Restrukturierungsplan genehmigt habe, der für Steinhoff-Aktionäre praktisch eine Enteignung bedeute. Das Urteil sei gefällt - und könne nicht mehr angefochten werden. Aber noch immer werde die Aktie gehandelt, inzwischen zu einem Kurs von 0,22 Euro-Cent.DER AKTIONÄR habe das als die letzten Zuckungen beschrieben. An dieser Einschätzung habe sich nichts geändert. Warum die Aktie noch handelbar sei? An der Börse in Frankfurt sehe man offenbar keinen Grund für eine Handelsaussetzung. Im Prinzip würden die Karten ja auch auf dem Tisch liegen: Wer jetzt noch Steinhoff-Aktien halte, werde demnächst mit ein paar CVRs (contingent value rights) abgespeist. Diese würden nicht börsengehandelt. Bei der im Fall Steinhoff letztendlich glücklosen Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) gehe man "nicht davon aus, dass die CVRs jemals einen Wert erlangen werden".Wann der Handel endgültig eingestellt werde und die Aktie von den Handelsplätzen verschwinde? "Dies liegt in der Entscheidung der Börsen", schreibe die SdK. "Spätestens nach Beschluss der Hauptversammlung über die Auflösung der Gesellschaft auf der kommenden außerordentlichen Hauptversammlung und der Löschung aus dem Register wird der Handel jedoch beendet."Weniger als einen Cent gebe es derzeit noch für einen Steinhoff-Anteil. Die Aktie sei also nicht einmal mehr ein Pennystock, sondern nur ein Bruchteil dessen. Wann die Aktie endgültig beerdigt werde, stehe noch nicht genau fest. Lange dürfte es aber nicht mehr dauern.DER AKTIONÄR hatte in den vergangenen Jahren regelmäßig auf die enormen Risiken bei der von einem Milliarden-Bilanzskandal schwer erschütterten Retail-Holdinggesellschaft hingewiesen und nie zum Einstieg geraten, so Lars Friedrich. (Analyse vom 10.07.2023)