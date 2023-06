"Der Aktionär" habe stets vor dem hohen Totalverlustrisiko gewarnt. Bereits bis zum 30. Juni könnte die Sache größtenteils erledigt sein. Der Handel mit der Steinhoff-Aktie könnte jetzt jederzeit eingestellt werden. Die SdK wolle eventuell noch versuchen, Schadensersatzansprüche wegen einer fehlenden Ad hoc-Mitteilung im vergangenen Jahr geltend zu machen. Grundsätzlich gelte aber: Die Musik habe aufgehört zu spielen.



Nach mehr als fünf Jahren ist klar: Der Vorhang fällt - und es gibt kein Happy End für die Steinhoff-Spekulanten, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Steinhoff-Aktie. (Analyse vom 22.06.2023)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe."Todesurteil?" habe "Der Aktionär" bereits gestern getitelt. Da habe das Gericht in Amsterdam gerade einen Restrukturierungsplan Steinhoffs und seiner Gläubiger genehmigt. Der Aktienkurs - ohnehin im Vorfeld schon nur noch bei 1,5 Euro-Cent - sei kollabiert. Heute gehe es erneut fast 30 Prozent abwärts. Eine Aktie sei zuletzt für 0,3 Cent (!) gehandelt worden.Gestern Abend habe es dann auch noch ein Video von der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) gegeben, die dafür gekämpft habe, dass der Restrukturierungsplan nicht genehmigt werde. Titel des Clips: "Steinhoff: Schluss, Aus, Vorbei? - Alles zum Skandalurteil!""Wir sind alle ein bisschen niedergeschlagen und können es gar nicht fassen, dass wir mit unseren Einwänden dagegen nicht durchgekommen sind", sage Dr. Marc Liebscher, Rechtsanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht und Vorstand der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK), in dem Video.Die Urteilsbegründung liege noch nicht vor. Grundsätzlich gelte aber: Die Quasi-Enteignung der Anleger sei besiegelt. Das Urteil sei endgültig. Es gebe keine Möglichkeit, daran per Berufung oder Revision noch zu rütteln."Wir sind entsprechend bestürzt und können es auch ein Stück weit nicht nachvollziehen", sage Liebscher. Man wisse nicht, wie es zu dem Urteil gekommen sei, habe aber einige Gedanken. So könne es sein, dass sich Amsterdam als Restrukturierungsstandort etablieren wolle und es dementsprechend vielleicht auch politischen Druck gegeben habe.Die SdK und auch das Gericht habe vor dem Urteil hinterfragt, warum genau es zur 80/20-Aufteilung kommen sollte und warum eine relativ komplexe Lösung (inklusive Stiftung) notwendig sei. Selbst die Unternehmensbewertung sei umstritten gewesen. So sei ein Gutachten im Auftrag der SdK zu dem Schluss gekommen, dass Steinhoff mehr wert sei als seine rund zehn Milliarden Euro Schulden. Aktueller Börsenwert Steinhoffs: Noch knapp 14 Millionen Euro.