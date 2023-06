Das Urteil sei der nächste Schock für die verbliebenen Steinhoff-Anleger. Seit Jahren gehe es abwärts mit dem Steinhoff-Kurs, unterbrochen nur durch kurze Erholungsphasen. Es sei nun wieder einmal Zeit für den Hinweis, dass "Der Aktionär" stets auf das hohe Totalverlustrisiko bei Steinhoff hingewiesen habe und auch aufgrund der komplexen rechtlichen Situation von einem Kauf der Aktie abgeraten habe. Ob die heutige Entscheidung schon das endgültige Todesurteil für die Steinhoff-Aktie gewesen sei, bleibe abzuwarten. Allerdings dürfte es nun kaum noch (juristischen) Spielraum geben, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Steinhoff-Aktie. (Analyse vom 21.06.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0044 EUR -71,61% (21.06.2023, 21:16)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (21.06.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Crash-Zeit! 0,4 Euro-Cent - das sei alles, was heute nach einem Gerichtsurteil von der Steinhoff-Aktie bleibe. "Der Aktionär" habe es gestern angekündigt: Es werde ein ganz wichtiger Tag für Anleger der von einem Milliarden-Bilanzskandal schwer erschütterten Holdinggesellschaft. Das Ergebnis spiegele sich im Kursverlauf wider.Ein Gericht in Amsterdam habe heute zu entscheiden gehabt, ob der Restrukturierungsplan (WHOA) von Steinhoff und seinen Gläubigern gegen den Willen der Anleger umgesetzt werden dürfe. Nun stehe das Urteil fest: Der Plan dürfe umgesetzt werden. Das Ganze werde voraussichtlich bis zum 30. Juni durch sein.Die Steinhoff-Aktie, die ohnehin nur noch bei 1,5 Cent gestanden habe, breche einmal mehr massiv ein - letzter Stand: 0,4 Cent.Nun also doch das Urteil pro Restrukturierungsplan.Steinhoff sei völlig überschuldet, habe rund 10 Milliarden Euro Verbindlichkeiten. Gläubiger hätten sich zuletzt geweigert, Kredite zu verlängern.