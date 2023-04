Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



ISIN: NL0011375019



A14XB9



SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (16.04.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Der Kurssprung habe wieder einmal nur kurz gewährt. Am vergangenen Donnerstag habe Steinhoff mitgeteilt, dass die von einem Milliarden-Bilanzskandal schwer erschütterten Retail-Holdinggesellschaft die Frist zur Stellungnahme zum Restrukturierungsverfahren (WHOA) bis zum kommenden Montag, 17. April (18 Uhr), verlängert habe.Der Kurs sei daraufhin zeitweise rund 40% gestiegen. "Der Aktionär" habe bereits die Euphorie gedämpft mit dem Hinweis auf einen Artikel zu den bei Steinhoff üblichen Kursachterbahn-Fahrten, aber auch erwähnt, dass die Nachricht einmal mehr einige Glücksritter anlocken dürfte, "die auf die oben erwähnten Vergleichsbemühungen spekulieren". Am Freitag sei es zunächst prompt wieder aufwärts gegangen. Die Idee einiger Spekulanten dürfte gewesen sein: Wenn Steinhoff die Frist verlängere, werde hinter den Kulissen womöglich doch verhandelt.Am Freitag sei aber nach dem erneuten Kursanstieg prompt auch wieder ein deutlicher Rücksetzer gefolgt. Auslöser dürfte eine Stellungnahme der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) gewesen sein. Diese habe in einem Newsletter zur Verlängerung geschrieben: "Aus Sicht unserer niederländischen Anwälte dürfte dies kein Entgegenkommen gegenüber den Stakeholdern sein." Vielmehr werde Steinhoff vermutlich aufgrund der Vielzahl der eingereichten Fragen im Rahmen des anstehenden Verfahrens mehr Zeit brauchen, um diese "mehr oder weniger zu beantworten".Die SdK habe, wie berichtet, u.a. Fragen bezüglich des Vorgehens der Steinhoff-Führung und der Wertermittlung rund um die Steinhoff-Assets gestellt. Sollte sich Steinhoff einmal mehr nur sehr vage äußern, könnte das im anstehenden Restrukturierungsverfahren vor Gericht negativ ausgelegt werden.Es bleibe also dabei: Von Verhandlungsbereitschaft seitens der Gläubiger sei bislang nichts bekannt. Auch Steinhoff selbst habe mit seinen Aktionären anscheinend mehr oder weniger abgeschlossen. Wie sehr Steinhoff-Anleger letztendlich zu ihren Gunsten in Form von Vergleichsbemühungen und rechtlichen Mitteln noch Einfluss nehmen könnten, sei ungewiss. Das Totalverlustrisiko bleibe enorm hoch, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.04.2022)