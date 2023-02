Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen.



Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (28.02.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Nach ein paar Tagen, in denen der Kurs der Steinhoff-Aktie rund 40 Prozent gestiegen sei, sei das Plus zuletzt wieder deutlich schrumpft. Heute verliere die Aktie rund 20 Prozent. Zu Beginn der Rally habe Steinhoff Zahlen veröffentlicht und die Schutzgemeinschaft für Kapitalanleger (SdK) einen positiven Zwischenstand auf dem Weg zu einer Sonderprüfung gemeldet.Mit einer entsprechenden Prüfung solle nach dem Quasi-Enteignungsvorschlag sichergestellt werden, dass Anlegerinteressen gewahrt bleiben würden. Zuletzt seien diesbezüglich Zweifel am Steinhoff-Management um Louis du Preez laut geworden.Für die Sonderprüfung habe die SdK ein Budget von 312.000 Euro für Anwälte und Finanzberater veranschlagt. Bis zum 24. Februar habe es bereits genug Finanzierungszusagen gegeben, wie SdK in einem Newsletter mitgeteilt habe. Eine Hürde gebe es aber noch: Die versprochenen Gelder müssten tatsächlich auf dem eingerichteten Sonderkonto eintreffen. Die SdK habe aber bereits am 24. geschrieben, dass sie "mit den Anwälten nun die Sonderprüfung angehen und die Hauptversammlung vorbereiten" wolle.Der Rat der SdK sei richtig. "Der Aktionär" habe in den vergangenen Jahren immer wieder auf das Totalverlustrisiko bei der von einem Milliarden-Bilanzskandal schwer erschütterten Retail-Holdinggesellschaft hingewiesen. Ob sich der Einsatz der SdK letztendlich auszahlen werde, sei äußerst ungewiss. Das (rechtliche) Risiko im Zusammenhang mit Steinhoff ist praktisch nicht überschaubar, so Lars Friedrich. (Analyse vom 28.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link