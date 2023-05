Es bleibe ein zäher Prozess. Auf Wochensicht stehe derzeit zwar ein ordentliches Plus bei der 1-Cent-Aktie, schon auf Monatssicht sehe die Sache aber wieder anders aus. Das Totalverlustrisiko ist hoch, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Steinhoff-Aktie. (Analyse vom 30.05.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0125 EUR -4,58% (30.05.2023, 19:49)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (30.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.80 Prozent Verwässerung? Nein, danke! Nach der Hauptversammlung hätten Steinhoff-Anleger nun innerhalb weniger Wochen zum zweiten Mal einen Quasi-Enteignungsvorschlag abgelehnt. Dieser sei diesmal im Zuge eines Restrukturierungsverfahrens (WHOA) vorgelegt worden. Somit bleibe es spannend rund um die von einem Milliarden-Bilanzskandal schwer erschütterte Retail-Holdinggesellschaft.Von Gläubiger-Seite habe es erwartungsgemäß volle Zustimmung für den Vorschlag gegeben, der sehr dem zuvor auf der Hauptversammlung abgelehnten Ansinnen entsprochen habe. Unter den Anlegern hätten dagegen nur zehn Prozent für den Vorschlag gestimmt.Im nächsten Schritt werde Steinhoff eigenen Angaben zufolge nun prüfen, ob beim Gericht eine Bestätigung des WHOA-Plans beantragt werde. Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) habe unterdessen einen Antrag bei Gericht auf Bestellung eines Sanierungsexperten eingereicht. Die Anhörung dazu finde voraussichtlich am 1. Juni statt.Steinhoff habe zwar die Abstimmung recht kurzfristig und unter zunächst etwas unklaren Bedingungen angesetzt, aber am Endeffekt komme die sehr ablehnende Haltung der Anleger zum Quasi-Enteignungsvorschlag nicht überraschend. Da beide Gläubiger-Gruppen für den Vorschlag gestimmt hätten, könnte das niederländische Gericht die Ablehnung der Anleger wohl überstimmen.Inwiefern das tatsächlich passieren werde, lasse sich freilich kaum sagen. Schließlich sei fragwürdig, warum Anleger gegenüber Gläubigern, die teils bereits gut verdient hätten und bislang praktisch nichts zu einer Gesundung Steinhoffs beigetragen hätten, so stark benachteiligt werden sollten. Zumal zumindest ein Gutachten im Auftrag der SdK zu dem Schluss gekommen sei, dass Steinhoffs Assets mehr wert als die gut zehn Milliarden Euro Schulden seien.