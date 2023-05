Es bleibe ein zäher, intransparenter Prozess. Das Totalverlustrisiko sei enorm, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.04.2023)



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (01.05.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Der Steinhoff-Kurs liege auf Wochensicht gut 30% im Plus / selbstredend auf Penny-Stock-Niveau. Rund 1,5 Cent seien zuletzt wieder erreicht worden. Neben dem verbesserten Angebot an Anleger im Rahmen des Restrukturierungsverfahrens habe zuletzt auch ein Gutachten für positive Aufmerksamkeit gesorgt.Ende März habe die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) die Wirtschaftsexperten von B. Riley Faber mandatiert, um ein Gegengutachten zur Werthaltigkeit der Vermögenswerte im Steinhoff-Universum zu erstellen. Seit vergangenem Sonntag, 23. April, liege dieses Gegengutachten nun vor, habe die SdK diese Woche ihren Mitgliedern mitgeteilt. Der Entwurfsversion zufolge "sind die Aktionäre im Geld". Das impliziere, dass der Gutachter zu dem Schluss gekommen sei, dass die Steinhoff-Assets mehr wert sein dürften als der aktuelle Börsenwert der Retail-Holdingggesellschaft.Steinhoff habe hingegen in der Vergangenheit u.a. in Aussicht gestellt, eine Auflösung der von einem Milliarden-Bilanzskandal schwer erschütterten Retail-Holdinggesellschaft würde möglicherweise mit einem Totalverlust für Anleger enden. Ein Angebot mit einer 80%-igen Quasi-Enteignung sei von Steinhoff als "fair" für Anleger dargestellt worden, weil Steinhoff nun mal völlig überschuldet sei.Das Ganze ändere nichts an den hohen rechtlichen Risiken. Die SdK habe auch erneut krisitiert, dass Steinhoff seine Anleger kaum noch informiere. Das WHOA-Verfahren sei etwas plötzlich eingeleitet, obwohl Steinhoff die dafür erforderlichen Gutachten laut eigener Auskunft noch gar nicht erstellt habe, habe die SdK mitgeteilt.Die Anlegerschützer wollten Anfang Mai in Amsterdam eine Sonderprüfung beantragen und auch die Gläubigerstruktur bei Steinhoff prüfen lassen, weil es Verdachtsmomente gebe, dass die Quasi-Enteignung der Steinhoff-Anleger lange geplant gewesen sei. Zu einer Hauptversammlung zur Abwahl der Steinhoff-Führung werde es allerdings wohl nicht kommen, weil die Zeit dafür voraussichtlich zu knapp sei.