Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,011 EUR -4,35% (05.04.2023, 15:16)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen.



Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (05.04.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Es gehe weiter abwärts für den Steinhoff-Kurs. Gerade mal 1,1 Euro-Cent habe eine Aktie zuletzt noch gekostet. Womöglich seien die Anteile selbst damit aber noch zu teuer bezahlt - denn es drohe der Totalverlust, nachdem Steinhoff ein Restrukturierungsverfahren nach niederländischem Recht (WHOA) durchsetzen wolle. Erst mal gebe es aber personelle Neubesetzungen.Nach dem Ausscheiden von Peter Wakkie, das bereits vor der bemerkenswerten Hauptversammlung, klar gewesen sei, habe Steinhoff heute gemeldet, dass Paul Copley den Posten als Deputy-Chairperson übernehmen werde. Zuvor sei auf der Hauptversammlung der Personalvorschlag David Pauker von den Aktionären abgelehnt worden.Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) habe ihre Ablehnung folgendermaßen begründet: "Herr Pauker ist bereits seit mehreren Jahren bei Steinhoff als Aufsichtsratsmitglied tätig und hat die bisherige inakzeptable Linie der Gesellschaft mitgetragen. Aus Aktionärssicht kann kein Vertrauen darauf bestehen, dass Herr Pauker seine Arbeit im Interesse der Aktionäre macht. Eine Wiederwahl ist daher ausgeschlossen."Außerdem werde Sarah Radema (niederländische Anwältin) ihren Posten als Company Secretary aufgeben. Dafür komme mit Nicholas Lewis ein in Südafrika zugelassener Anwalt, der Steinhoff bereits seit 2017 berate.Spannend werde aber vor allem, ob Steinhoff-Chef Louis du Preez und sein Team noch eine lange Zukunft als Führungskräfte bei Steinhoff hätten. Die SdK, die auf der Hauptversammlung mehr als 50 Prozent der Stimmen hinter sich habe vereinen können, habe jedenfalls bereits mehrfach deutlich gemacht, wie unzufrieden sie mit du Preez und Co sei. Sollte es kein Einlenken von Steinhoff und den Gläubigern geben, könnte die SdK schon bald versuchen, die amtierende Unternehmensführung abzusägen.Es gebe diverse Punkte, die bei Steinhoff und den Gläubigern in den vergangenen Monaten Fragen aufgeworfen hätten. Wie sehr die SdK am Ende die Interessen von Anlegern bei der von einem Milliarden-Bilanzskandal schwer erschütterten Retail-Holdinggesellschaft durchsetzen könne, sei völlig offen. Das Totalverlustrisiko ist enorm, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.04.2023)