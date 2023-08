Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (24.08.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Seit Wochen schon sei Steinhoff nur noch eine wandelnde Börsenleiche. Bereits am 26. Juli hätten auf einer außerordentlichen Hauptversammlung 99% der Auflösung der bisherigen Gesellschaft zugestimmt. Der Handel mit Steinhoff-Aktien sei an der Frankfurter Börse und in Johannesburg trotzdem weitergegangen. Doch damit dürfte demnächst Schluss sein.Bekanntlich würden die Steinhoff-Aktien in CVRs (contingent value rights) getauscht. Stichtag für den Bezug dieser Rechte sei der 31. August, habe Steinhoff gestern mitgeteilt. Wer die CVRs wolle, müsste seine Steinhoff-Aktien sicherheitshalber bis zum 29. August in Frankfurt oder bis zum 28. August in Südafrika erworben haben. Ab dem 1. September könnten sich Anleger dann via Internet registrieren, um die CVRs zu bekommen.Nach dem 31. August seien Steinhoff-Aktien damit praktisch komplett wertlos, da sie nicht mal mehr gegen CVRs eingetauscht werden könnten, sondern nur noch auf die alte Steinhoff-Holdinggesellschaft verweisen würden, die aufgelöst werde. Normalerweise sollte der Börsenhandel mit Steinhoff demnach ab September eingestellt werden, spätestens aber, wenn die Auflösung offiziell vollzogen sei.Steinhoff habe endlich mitgeteilt, wann die Umwandlung der Aktien in CVRs erfolge. Anschließend dürfte der Aktienhandel eingestellt werden. Damit ende demnächst Steinhoffs Börsengeschichte - fünfeinhalb Jahre nach einem gigantischen Bilanzskandal. "Der Aktionär" habe in den vergangenen Jahren immer wieder auf das enorme Totalverlustrisiko hingewiesen und von einem Kauf der Steinhoff-Aktie abgeraten, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.08.2023)