"Es ist eine absolute Schande", habe David Shapiro vom Vermögensverwalter Sasfin Securities in Johannesburg gesagt. "Jeder hätte sehen können, dass dieses Unternehmen niemals überleben würde, und es wäre für die Aktionäre besser gewesen, wenn es Ende 2017 aufgelöst worden wäre."



Nun ende Steinhoffs Börsengeschichte - fünfeinhalb Jahre nach einem gigantischen Bilanzskandal. "Der Aktionär" hatte in den vergangenen Jahren immer wieder auf das enorme Totalverlustrisiko hingewiesen und von einem Kauf des einstigen MDAX-Mitglieds abgeraten, so Lars Friedrich. (Analyse vom 13.10.2023)



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (13.10.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Als das Aus längst besiegelt gewesen sei, sei Steinhoff noch eine Weile handelbar geblieben. Doch nun habe auch das Dasein als Börsen-Zombie ein Ende. Der Kurs der von einem Milliarden-Bilanzskandal schwer erschütterten Retail-Holdinggesellschaft sei auf null gefallen - auch bei der zweiten und dritten Nachkommastelle tue sich nichts mehr.An diesem Status werde sich nichts mehr ändern, die tote Katze springe nie wieder. Bereits am Dienstagabend sei der Handel mit Steinhoff-Aktien an der Börse in Frankfurt eingestellt worden. Auch in Johannesburg sei am Dienstag Schluss gewesen. Das offizielle Delisting in Frankfurt sei an diesem Freitag erfolgt, in Johannesburg am kommenden Montag vor Börsenbeginn.Damit sei die Liquidation von Steinhoff International Holdings N.V. (SIHNV) abgeschlossen. Steinhoff habe heute mitgeteilt: "SIHNV und seine Aktien haben nun aufgehört zu existieren."Bis zum 31. August hätten sich Steinhoff-Anleger registrieren können, um ihre Aktien in sogenannte CVRs (contingent value rights) zu tauschen. Ein späterer Verkauf der Aktien oder ein Tausch gegen eine Barabfindung sei nicht mehr möglich. Die CVRs würden an keiner Börse gehandelt. Die Macht hätten die Gläubiger. Bei Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) gehe man "nicht davon aus, dass die CVRs jemals einen Wert erlangen werden".Mindestens 447 Millionen Euro seien seit Ende 2017 von Steinhoff nach dem Bilanzskandal an externe Berater und Dienstleister geflossen. Mit anderen Worten: Für Anwälte und Wirtschaftsberater sei Steinhoff ein Riesengeschäft gewesen. Auch das Steinhoff-Management habe natürlich in den vergangenen Jahren fleißig kassiert. Anleger stünden dagegen vor dem Totalverlust.