Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0214 EUR +2,39% (01.03.2023, 17:34)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen.



Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (01.03.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Noch mehr Volatilität! Nachdem der Kurs der Steinhoff-Aktie in den vergangenen Tagen zunächst mehrfach gegenüber dem Vortag prozentual zweistellig gestiegen sei, sei gestern der Abverkauf gefolgt. Heute liege der Kurs der von einem Milliarden-Bilanzskandal schwer erschütterten Retail-Holdinggesellschaft in Frankfurt am Nachmittag rund 2,4% im Plus.Diese Schwankungen würden nach viel Handel und vielen Nachrichten aussehen. Anleger sollten sich aber nicht täuschen lassen: Steinhoff sei eine Pennystock-Aktie mit sehr ungewisser Zukunft. Bis zum Nachmittag seien an der Steinhoff-Heimatbörse in Frankfurter gerade einmal rund 2,5 Mio. Steinhoff-Aktien gehandelt worden. Auch das klinge zunächst vielleicht viel, entspreche jedoch bei einem aktuellen Kurs um die zwei Cent gerade mal Transaktionen im Gesamtwert von 50.000 Euro. Das heiße: Ein paar unlimitierte Käufe in vier- bis fünfstelliger Euro-Höhe dürften locker reichen, um den Kurs zumindest kurzzeitig zu bewegen. Das erkläre die relativ hohen Schwankungen.Generell seien Pennystocks anfällig für Manipulationen und hätten zudem in der Regel relativ hohe Spreads. Das heiße, der angezeigte Kurs (der dem Preis entspreche, zu dem der letzte Handel stattgefunden habe), entspreche oft nicht dem Kurs, zu dem der nächste Kauf/Verkauf tatsächlich stattfinden könne (wie es Anleger eigentlich von liquideren Aktien gewohnt seien).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link