Da der weitere Kursverlauf hauptsächlich an den Entwicklungen vor Gericht hängt, bleibt die Steinhoff-Aktie hochspekulativer Natur, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.06.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0153 EUR +33,04% (15.06.2023, 20:41)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (15.06.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nächste Achterbahnfahrt bei der Aktie der von einem Milliarden-Bilanzskandal schwer erschütterten Retail-Holdinggesellschaft: Mehr als 50 Prozent liege der Steinhoff-Kurs heute zeitweise im Plus. Dann gebe der Kurs etwas nach, stehe am Abend aber bei rund 1,5 Cent - und damit immerhin noch rund 30 Prozent im Plus.Diese Ausschläge seien mit Vorsicht zu genießen. Als Pennystock sei Steinhoff quasi traditionell volatil. Wenige Käufe könnten reichen, um den Kurs relativ stark zu bewegen. Heute habe offenbar die Anhörung vor Gericht für gute Stimmung gesorgt. Wie berichtet, gehe es darum, ob Steinhoff und seine Gläubiger ein Restrukturierungsverfahren (WHOA) durchziehen dürfen, bei dem fragwürdig wäre, ob die Interessen der Anleger ausreichend berücksichtigt würden. Der Prozess habe von Anlegern heute auch per Livestream verfolgt werden können.Ersten Kommentaren in einschlägigen Internetforen zufolge habe die Steinhoff-Führung einmal mehr eher dünn argumentiert, als es unter anderem darum gegangen sein solle, inwiefern das angestrebte Restrukturierungsverfahren tatsächlich alternativlos sei.Die zuständige Richterin solle unter anderem Bedenken geäußert haben, ob Steinhoff nicht einfach weitere Assets hätte verkaufen können. Anmerkung: So habe auch der ursprünglich kommunizierte Plan des Unternehmens ausgesehen, bevor sich die Lage kurz vor dem Jahreswechsel plötzlich geändert habe.Das Gericht solle auch nachgehakt haben, wer eigentlich die Stiftung leiten werde, die im Rahmen des WHOA verwaltend tätig werden solle. Unter anderem wohl Louis du Preez, der derzeitige Steinhoff-Chef. Auch das würde unterstreichen, dass das Vorgehen Steinhoffs und der Gläubiger ein gewisses Geschmäckle habe. Einige Anleger würden nun offenbar hoffen, dass auch das Gericht zu diesem Schluss kommen könnte und Themen wie Zinssenkungen, Schuldenschnitt, Abfindung oder Vergleich auf die Tagesordnung kommen könnten."Der Aktionär" habe auf dem 1-Cent-Niveau in seinen jüngsten Heft-Beiträgen zur Steinhoff-Aktie keine explizite Verkaufsempfehlung mehr ausgesprochen. In der Zwischenzeit sei der Kurs mehrfach deutlich prozentual zweistellig nach oben und unten geschwankt, was unterstreiche, dass das klassische Setzen von Zielen und Stopps hier kaum einen Sinn ergeben würde. Wer hier noch investiert sei, müsse wissen, dass das Totalverlustrisiko hoch sei.