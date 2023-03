Da erfahrungsgemäß ein Teil der verbleibenden Stimmrechte nicht aktiv genutzt werde und zudem weitere Anleger gegen den Vorschlag stimmen dürften, könnte es für die Gläubiger eng werden, die einfache Mehrheit der Stimmen für den eigentlich nur für sie vorteilhaften Quasi-Enteignungsvorschlag zu bekommen. DER AKTIONÄR habe bereits darauf hingewiesen, dass aus Anlegersicht eigentlich nur eine Ablehnung des Angebots sinnvoll erscheine. Doch auch dann bleibe das Totalverlustrisiko aufgrund der Schuldensituation (rund zehn 10 Milliarden Euro, Zinsen rund zehn Prozent) äußerst hoch. Das (rechtliche) Risiko sei praktisch nicht überschaubar. Die Gläubiger dürften auf die eine oder andere Art Steinhoff letztendlich übernehmen. Die Frage sei eigentlich nur noch, ob die verbliebenen Anleger und die SdK noch ein etwas besseres Angebot als das morgen zur Abstimmung stehende rausschlagen könnten. Wer sich trotzdem auf das Endspiel einlassen wolle, müsse sich bewusst sein, dass ein sehr hohes Risiko bestehe, dass vom investierten Kapital am Ende nichts mehr übrig sei. Davor hat übrigens auch die SdK gewarnt, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.03.2023)



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen.



Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (21.03.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Es werde Tag der Entscheidung bei der von einem Milliarden-Bilanzskandal schwer erschütterten Retail-Holdinggesellschaft: Mittwoch, der 22. März. Dann finde die Steinhoff-Hauptversammlung in Amsterdam statt. Im Vorfeld habe sich die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) einen signifikanten Batzen an Stimmrechten gesichert.22,5 Prozent aller Stimmen würden von der SdK ausgeübt, nachdem zahlreiche Anleger ihre Stimmrechte an die Anlegerschützer übertragen hätten. Inzwischen habe die SdK auch angekündigt, wie ihr Vertreter abstimmen werde. Alles, was zur Abstimmung stehe, solle abgelehnt werden!Jahresabschluss? Ablehnung. Begründung: "Es bestehen erhebliche Unklarheiten darüber, wie im Rahmen des Jahresabschlusses die Beteiligung an der Mattress Firm Group Inc. berücksichtigt wurde ( )."Aufsichtsrat-Wiederwahl? "Ausgeschlossen", weil das Aufsichtsratsmitglied "die bisherige inakzeptable Linie der Gesellschaft mitgetragen" habe.Wirtschaftsprüfer? Abgelehnt. "Mazars ist bereits seit mehreren Jahren Wirtschaftsprüfer bei Steinhoff. Schon allein zur Vermeidung einer gewissen "Betriebsblindheit" ist ein Wechsel nötig."Delisting und Quasi-Enteignung der Aktionäre? "Das beabsichtige Sanierungsvorhaben der Gesellschaft ist aktionärsfeindlich und abzulehnen".Alternativ eine Kapitalerhöhung? Nein. "Dies würde zu einer extremen Verwässerung des Anteilsbesitzes der bisherigen Aktionäre führen und dient offensichtlich nur dazu, für den Fall, dass die Aktionäre den Vorschlägen der Gesellschaft nicht zustimmen, mit den neuen Aktien und den damit verbundenen Stimmrechten auf einer neuen Hauptversammlung Mehrheiten erreichen zu können."