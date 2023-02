Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen.



Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (27.02.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Die Mini-Rally gehe weiter: Die Steinhoff-Aktie steige auch am Montag prozentual zweistellig. Der Kurs erreiche zeitweise 0,0229 Euro - bleibe also im Cent-Bereich. Handfeste Neuigkeiten gebe es eigentlich nicht - und so laufe weiter alles auf ein Finale zwischen Anlegern, Gläubigern und Steinhoff-Management hinaus.Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) habe bei Steinhoff unter anderem nachgefragt, ob es ein Gutachten gebe, das zeige, dass der Quasi-Enteignungsvorschlag besser als eine Insolvenz wäre. Das Steinhoff-Management habe laut SdK aber offenbar kein Interesse zu antworten, solange es nicht müsse. Die SdK solle wohl erst mal eine bestimmte Aktienzahl hinter sich vereinen. Anlegerfreundlich wirke dieses Verhalten der Steinhoff-Führung in der Tat nicht.Lediglich von EY (genau, die mit dem Wirecard-Skandal) gebe es seit einigen Tagen eine von Steinhoff in Auftrag gegebene "Fairness-Meinung", wonach der Vorschlag, die Aktionäre zu 80 Prozent zu verwässern, ihnen ihre Stimmrechte zu entziehen und Steinhoff von der Börse zu nehmen, angemessen sei.Überlegt werde daher offenbar, vor der Hauptversammlung eine Sonderprüfung anzuregen, um feststellen zu lassen, ob die Interessen der Aktionäre vernachlässigt worden seien.Das Totalverlust-Szenario sei ebenso wie ein Nachbesserungs-Szenario durch die jüngsten Entwicklungen und die Umsatz-Meldung Steinhoffs vom Freitag weder wahrscheinlicher noch unwahrscheinlicher geworden. Insofern sei die Kursbewegung lediglich als normale Volatilität bei einer Zocker-Aktie wie Steinhoff einzuordnen. Das (rechtliche) Risiko ist praktisch kaum überschaubar, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.02.2023)