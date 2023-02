"Der Aktionär" habe bereits seit Jahren darauf hingewiesen, dass der Trend in diese Richtung gehe. Diese Einschätzung habe unter anderem auf Gesprächen mit dem Steinhoff-Management und Juristen basiert. Spannend sei die Situation jetzt lediglich noch, weil sich Steinhoff inzwischen operativ überraschend solide entwickelt habe. Das (rechtliche) Risiko sei allerdings ohne genauere Einblicke praktisch nicht überschaubar. (Analyse vom 13.02.2023)



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (13.02.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Tiefer gehe es immer, solange der Kurs nicht bei 0,00 Euro angelangt sei. Diese gerade erfundene Börsenweisheit bestätige die Steinhoff-Aktie auch dieser Tage wieder eindrucksvoll. Nach dem Absacker in den Drei-Cent-Bereich sei der Kurs in Frankfurt in den vergangenen Tagen sogar unter zwei Cent gefallen. So richtig erschließe sich der neuerliche Abverkauf aber nur bedingt.Anscheinend würden so langsam auch die letzten Anleger die Lust am Steinhoff-Zock verlieren. Von Steinhoff habe es inzwischen jedenfalls lediglich die überfällige Einladung zur Hauptversammlung gegeben, die am 22. März in Amsterdam stattfinden solle.Neue Details zum Quasi-Enteignungsvorschlag, dem die Aktionäre zustimmen sollten, lägen bislang nicht vor.Was genau der Auslöser für den jüngsten Kurssturz gewesen sei, sei etwas rätselhaft. Im Zweifel würden Verkäufe einfach nicht mehr auf genug Käufer treffen, weil so ziemlich jeder, der sich auf das Hochrisiko-Abenteuer Steinhoff habe einlassen wollen, längst mehr oder weniger investiert sein dürfte.Die Gläubiger würden Steinhoff anscheinend möglichst komplett wollen. Sollten die Anleger auf der Hauptversammlung nicht mehrheitlich gegen den Quasi-Enteignungsplan stimmen, wären die Gläubiger praktisch fast am Ziel.