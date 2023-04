Der Kurssprung am heutigen Donnerstagabend um rund 35 Prozent resultiere aus einer Meldung, wonach Steinhoff die Konsultationsfrist zum geplanten WHOA-Verfahren nun doch bis zum 17. April verlängert habe. Das dürfte einmal mehr einige Glücksritter anlocken, die auf die oben erwähnten Vergleichsbemühungen spekulieren, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Steinhoff-Aktie. (Analyse vom 13.04.2023)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.So brutal könne Börse sein! Wie teuer oder risikoreich eine Aktie sei, würden naive Anleger bisweilen allein am Aktienkurs festmachen. Motto: Wie weit solle der Kurs schon noch fallen, wenn die Aktie knapp unter zwei Cent stehe? Dass diese Haltung ziemlich problematisch sein könne, zeige der Fall Steinhoff eindrucksvoll.40 Prozent Buchverlust mit Steinhoff hätten Anleger allein in den vergangenen vier Wochen erlitten. Von 1,7 Euro-Cent sei der Kurs der Aktie inzwischen auf rund einen Cent abgerutscht.Unterdessen sei die Frist abgelaufen, innerhalb der Anleger und Gläubiger ihre Stellungnahmen zum geplanten WHOA-Verfahren bei Steinhoff hätten einreichen können. Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) habe sich mit Anwälten und Finanzberatern zusammengetan und am Dienstag nach einer Analyse des Quasi-Enteignungsvorhabens ihren "letter of interest" an die Steinhoff-Führung geschickt. Darin kritisiere die SdK nach eigenen Angaben vor allem "nur unzureichende Informationen, insbesondere zur Bewertung der Tochtergesellschaften".Die SdK gehe davon aus, dass Steinhoff trotzdem den Sanierungsvorschlag wie geplant vor Gericht einreichen werde. Damit würde es nach der spektakulären Hauptversammlung zum nächsten Showdown kommen. Sollten die Aktionäre den Vorschlag ablehnen, könnten sie vom Gericht überstimmt werden. Für die Anleger wäre das gleich bedeutend mit Totalverlust, falls nicht noch eine Einigung mit den Gläubigern erzielt oder ein Entschädigungsanspruch durchgesetzt werden könne.Bislang laufe es auf einen Showdown vor Gericht hinaus. Von Verhandlungsbereitschaft seitens der Gläubiger sei bislang nichts bekannt. Wie sehr Steinhoff-Anleger letztendlich zu ihren Gunsten in Form von Vergleichsbemühungen und rechtlichen Mitteln noch Einfluss nehmen könnten, sei völlig offen. Das Totalverlustrisiko bei der von einem Milliarden-Bilanzskandal schwer erschütterten Retail-Holdinggesellschaft bleibe enorm.