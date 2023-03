Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen.



Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (02.03.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Brutale Verwässerung oder Pleite - so laute praktisch der Vorschlag seitens Steinhoff an seine Aktionäre. Entschieden werde darüber voraussichtlich in wenigen Wochen auf der Hauptversammlung. Aber was passiere, wenn sich tatsächlich genug Anleger finden würden, die gegen den Vorschlag stimmen würden? Hätten Anleger überhaupt eine Wahl?Das Hauptargument gegen die angedachte Verwässerung um 80 Prozent, Stimmrechtsentzug und Delisting: Am Ende stünden Anleger ohnehin nahezu enteignet und ohne handelbare Anteile da. Da Steinhoff dann immer noch die volle Schuldenlast tragen müsste (derzeit würden allein etwa eine Milliarde Euro an Zinsforderungen jährlich auflaufen), weil die Gläubiger für die Teilenteignung nur Zahlungsaufschub gewähren würden, sei es sehr wahrscheinlich, dass die neuen Anteile dann letztendlich tatsächlich nichts wert wären, weil die Gläubiger das Unternehmen, das sie dann kontrollieren würden, weiter auspressen würden. Warum sollten die Gläubiger dabei dann auf einmal freundlich gegenüber den Alt-Aktionären agieren?Insofern sollten Privatanleger vielleicht sogar darauf hoffen, dass der Vorschlag abgelehnt werde und nicht schon genug Gläubiger unter den Aktionären seien, die ein Interesse daran hätten, sich Steinhoff unter den Nagel zu reißen.Eine Pleite könne aber eigentlich auch nicht im Sinn der Gläubiger sein. Sie würden zwar ausgezahlt werden, aber ob das Geld am Ende reiche, wäre ungewiss. Zudem würde ihnen Steinhoff nicht gehören - und da gebe es ja einige halbwegs profitable, wachsende Beteiligungen. Absehbar müsste es daher aus Sicht der Gläubiger eigentlich am rationalsten sein - falls der Quasi-Enteignungsvorschlag auf der Hauptversammlung von genug Aktionären abgelehnt werden sollte -, den Anlegern etwas entgegenzukommen.So gesehen werde aus einem Angebot, das Anleger nicht ablehnen könnten, eigentlich ein Angebot, das Anleger ablehnen müssten, wenn sie überhaupt eine Chance auf Anteile, die eventuell noch irgendetwas wert sein könnten, wahren möchten. Ob das am Ende zu einem zufriedenstellenden Ergebnis führen werde für Anleger, die bei Steinhoff zum Teil seit Jahren auf (Kurs-)Besserung zocken würden, sei allerdings sehr fragwürdig. Denkbar wäre zum Beispiel eine weitere jahrelange Hängepartie und ein langsames ausbluten Steinhoffs durch Beteiligungsverkäufe und Zahlungen an die Gläubiger.So oder so: Das Totalverlustrisiko bei der Steinhoff-Aktie sei äußerst hoch, der Ausgang der Hauptversammlung völlig ungewiss und das (rechtliche) Risiko praktisch nicht überschaubar. "Der Aktionär" hat bereits seit Jahren vom Kauf der Aktie abgeraten, so Lars Friedrich. (Analyse vom 02.03.2023)