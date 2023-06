Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0151 EUR -5,63% (20.06.2023, 17:03)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (20.06.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Es werde ein ganz wichtiger Tag für Anleger der von einem Milliarden-Bilanzskandal schwer erschütterten Holdinggesellschaft: Mittwoch, 21. Juni. Dann solle um 17 Uhr das Urteil in Amsterdam verkündet werden zu der Frage, ob der Restrukturierungsplan genehmigt werde oder nicht. Im Vorfeld habe sich die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) gemeldet.Die mündliche Verhandlung sei aus ihrer Sicht zufriedenstellend verlaufen, schreibe die SdK in einem Newsletter zum Fall Steinhoff. Das Gericht habe kritisch bei den anwaltlichen Vertretern Steinhoffs nachgefragt. Ferner habe das Gericht auch mehrfach die Sinnhaftigkeit der komplexen Regelungen im Sanierungsplan hinterfragt. "Aus unserer Sicht hat das Gericht genügend Argumente, um dem Restrukturierungsplan die Zustimmung zu verweigern." Ob das Gericht den Argumenten und Bedenken der SdK tatsächlich folge, werde sich zeigen."Der Aktionär" habe bereits direkt nach der Verhandlung geschrieben: "Ersten Kommentaren in einschlägigen Internetforen zufolge, hat die Steinhoff-Führung einmal mehr eher dünn argumentiert, als es unter anderem darum gegangen sein soll, inwiefern das angestrebte Restrukturierungsverfahren tatsächlich alternativlos sei."Die SdK und zahlreiche Steinhoff-Kleinanleger würden darauf hoffen, dass morgen der Restrukturierungsplan (WHOA) abgelehnt werde. Selbst dann bliebe es aber dabei, dass die Sache noch nicht beendet wäre. So oder so dürften weitere juristische Schritte von beiden Seiten folgen. Die Gläubiger hätten bislang keine Anstalten gemacht, den Anlegern nennenswert entgegenzukommen. Die rechtliche Situation bleibe komplex, das Totalverlustrisiko hoch, die Aktie dementsprechend hochspekulativer Natur, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.06.2023)