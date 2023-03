Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (30.03.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Nachdem Steinhoff angekündigt habe, ein Restrukturierungsverfahren nach niederländischem Recht (WHOA) anzustreben, würden Steinhoff-Aktien inzwischen für rund einen Cent die Besitzer wechseln. Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK), die sämtliche Vorschläge auf der Hauptversammlung abgelehnt habe, bereite derzeit ihre Reaktion vor.Steinhoff plane laut SdK, die Laufzeit seiner Schulden bis zum 30. Juni 2026 zu verlängern, inklusive Optionen auf weitere Verlängerungen. Bei den Zinssätzen solle es lediglich geringe Anpassungen geben. Die Assets würden an die Gläubiger gehen. Anleger würden leer ausgehen. Das decke sich mit dem ersten Eindruck, den "Der Aktionär" von dem vorgelegten Plan habe.Steinhoff habe nun, wie berichtet, zwei Wochen Zeit gegeben, damit die Betroffenen ihre eigenen Vorschläge einbringen könnten. Die SdK wolle den Plan von Steinhoff nun mit niederländischen Anwälten und Finanzberatern prüfen und eine Stellungname vorlegen - in der man auf Änderungen drängen dürfte. Die SdK schreibe jedenfalls: "Sofern die Entwürfe wie bislang vorgesehen beim Gericht eingereicht werden, werden wir am kommenden WHOA-Verfahren teilnehmen, um aktiv die Interessen der Aktionäre zu vertreten und den Ansichten des Managements und der Gläubiger aktiv zu widersprechen und unsere Sicht der Dinge darzustellen."Bislang seien keine Anzeichen nach außen gedrungen, die darauf hindeuten würden, dass die Steinhoff-Gläubiger sonderlich verhandlungsbereit wären. Die von einem Milliarden-Bilanzskandal schwer erschütterte Retail-Holdinggesellschaft, die einst im MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ) gewesen sei und heute rund zehn Milliarden Euro Schulden habe, komme inzwischen gerade noch auf einen Börsenwert um die 50 Millionen Euro. Das Totalverlustrisiko ist enorm, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Steinhoff-Aktie. (Analyse vom 30.03.2023)