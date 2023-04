Wenn die deutsche Justiz mit Jooste fertig sei, wolle sich Südafrika den ehemaligen Steinhoff-Chef vorknöpfen. Deutsche Behörden ermitteln bereits seit mindestens sieben Jahren im Fall Steinhoff, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.04.2023)



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (18.04.2023/ac/a/nw)



Wie berichtet, habe heute der einstige Steinhoff-Chef, Markus Jooste, der sich wohl in Südafrika aufhalte, zusammen mit einem Treuhänder in Oldenburg vor dem Landgericht stehen sollen. Die Staatsanwaltschaft werfe dem ehemaligen Chef Anstiftung in fünf Fällen und dem Treuhänder Beihilfe in vier Fällen zur Bilanzmanipulation in Milliardenhöhe vor.Zuvor sei bereits in südafrikanischen Medien gemunkelt worden, dass Jooste wohl aufgrund von gewissen Pass-Problemen nicht erscheinen würde. Und tatsächlich habe der Ex-Steinhoff-Chef heute zum Prozessauftakt gefehlt. Das Verfahren werde nun vorerst ausgesetzt. Gegen Jooste werde auch in Südafrika ermittelt. Sein deutscher Anwalt habe die heutige Abwesenheit Joostes damit erklärt, dass es seit 2017 eine Vereinbarung zwischen Jooste und der Justiz in Südafrika gebe, wonach Jooste das Land nicht verlassen dürfe.Heute sei auch klar geworden: Drei von fünf Anklagepunkten gegen Jooste seien inzwischen verjährt. Damit gehe es aber immer noch um Bilanzmanipulationen in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro.Ob Jooste am Ende in den Knast wandere? Abwarten. Zwar würden laut einer Gerichtssprecherin Haftstrafen von zwei bis drei Jahren drohen, aber der Mitangeklagte George Alan Evans, der heute tatsächlich vor Gericht erschienen sei, habe sich mit dem Gericht bereits auf eine Strafe von 30.000 Euro geeinigt. Das habe die südafrikanische Nachrichtenseite News24 in ihrem Live-Ticker vom Gerichtsprozess berichtet.