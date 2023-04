Der Jooste-Prozess dürfte für Anleger bedeutungslos sein. Steinhoff sei mit mehr als 10 Mrd. Euro völlig überschuldet. Anlegern drohe der Totalverlust, nachdem es der einstige MDAX-Konzern ohnehin nur noch auf ein paar Millionen Euro Börsenwert und einen Aktienkurs bei 1 Cent bringe. Wie sehr Steinhoff-Anleger letztendlich zu ihren Gunsten in Form von Vergleichsbemühungen und rechtlichen Mitteln noch Einfluss nehmen könnten, sei ungewiss. Das Totalverlustrisiko bleibe extrem hoch, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.04.2022)



(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0115 EUR -9,45% (17.04.2023, 17:01)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (17.04.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Während der Kurs der schwer erschütterten Retail-Holdinggesellschaft bei einem Cent herumdümpele, sei die Aufarbeitung des Milliarden-Bilanzskandals, der Ende 2017 publik geworden sei, immer noch nicht abgeschlossen. Nun müsse sich einer der mutmaßlichen Drahtzieher verantworten. Geschädigte Anleger dürften davon allerdings nichts mehr haben.Der einstige Steinhoff-Chef Markus Jooste stehe zusammen mit einem Treuhänder morgen in Oldenburg vor dem Landgericht. Die Staatsanwaltschaft werfe dem ehemaligen Chef Anstiftung in fünf Fällen und dem Treuhänder Beihilfe in vier Fällen zur Bilanzmanipulation in Milliardenhöhe vor.Das Bekanntwerden von Manipulationen Ende 2017 habe damals den Börsenwert des Unternehmens fast vollständig vernichtet. Steinhoff habe seine Wurzeln in Westerstede in Niedersachsen. Steinhoff sei mittlerweile eine Holdinggesellschaft mit Sitz in Amsterdam, Börsennotierungen in Frankfurt und Johannesburg und operativer Zentrale in Südafrika.Anlass für die falschen Angaben in den Bilanzen seien laut der Anklage Gewinnvorstellungen von Jooste gewesen, die durch das reguläre Geschäft nicht hätten erreicht werden können, wie eine Gerichtssprecherin gesagt habe. Die Staatsanwaltschaft werfe den Männern vor, von Juli 2011 bis Januar 2015 Buchgewinne aus Scheingeschäften in die Bilanzen konzernzugehöriger Gesellschaften hineingeschrieben zu haben. Dabei sollten auch zwei frühere Geschäftsführer einer deutschen Tochtergesellschaft geholfen haben.Zu dem Prozess würden sowohl der Südafrikaner Jooste als auch der 72 Jahre alte britische Treuhänder erwartet. Das Verfahren gegen die deutschen Geschäftsführer der Tochtergesellschaft wegen Bilanzmanipulation sei aus organisatorischen Gründen abgetrennt worden. Es solle am 3. Mai in Oldenburg beginnen.Der Prozess vor dem Oldenburger Gericht drehe sich allein um die falschen Darstellungen in den Bilanzen. "Es geht nicht um einen Schaden, der entstanden ist", habe die Gerichtssprecherin betont. Bilanzfälschung sei eine Straftat. Jooste weise nach früheren Berichten die Vorwürfe zurück. Damals seien mehrere Milliarden Börsenwert vernichtet worden.Weitere Entschädigungen dürfte es wohl nicht geben. Anfang 2022 habe Steinhoff sich im Zuge einer Sammelklage bereiterklärt, 1,2 Mrd. Euro an geschädigte Anleger zu zahlen. Drei Jahre zuvor habe die südafrikanische Finanzaufsicht wegen falscher, irreführender und trügerischer Angaben eine Strafe i.H.v. 1,5 Mrd. ZAR (Südafrikanischen Rand, umegrechnet 74,8 Mio. Euro) verhängt.