Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0163 EUR -4,68% (23.02.2023, 17:44)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (23.02.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Wie tief solle der Kurs denn noch fallen? Angesichts dessen, dass die Steinhoff-Aktie in der jüngeren Vergangenheit für einstellige Cent-Beträge gehandelt worden sei, habe auch dieser optische günstige Kurs bei einigen Anlegern zur Annahme gef[hrt, dass mit Steinhoff nicht viel zu verlieren sei. Der Kursverlauf belehre eines Besseren. Denn selbst der Rutsch in den letzten vier Wochen von 2,8 auf 1,6 Euro-Cent entspreche noch einem Kursverlust von 40%.Die Situation rund um Steinhoff habe sich bekanntlich einmal mehr zugespitzt. Am 22. März werde sich auf der Steinhoff-Hauptversammlung entscheiden, ob Anleger ihrer Quasi-Enteignung zustimmen würden. Die Schutzgemeinschaft für Kapitalanleger (SdK) habe in dem Zusammenhang diese Woche in ihrem Newsletter zu Steinhoff geschrieben: "Wir halten es für überwiegend wahrscheinlich, dass im Falle einer Zustimmung zu Tagesordnungspunkt 8 die Gesellschaft zwar in umstrukturierter Form weiterhin bestehen bleiben wird, die heutigen Aktionäre aber dennoch einen wirtschaftlichen Totalverlust erleiden werden."Der Quasi-Enteignungsvorschlag sehe u.a. vor, alle Vermögenswerte und Schulden in eine neue niederländische Muttergesellschaft zu übertragen. Von dort solle eine Übertragung auf Gesellschaften in England und Wales erfolgen. Spätestens da würden bei Kennern die Alarmglocken schrillen, weil die Rechtslage auf der Insel eher aktionärsunfreundlich sein solle, wenn es um die Interessen von Anlegern im Verhältnis zu denen von Gläubigern gehe.Es sehe nach einem ziemlich dreckigen Spiel aus. "Der Aktionär" habe vor einer solchen Entwicklung seit Jahren gewarnt und vom Kauf der Steinhoff-Aktie abgeraten. Ob der Einsatz der SdK sich letztendlich auszahlen werde, sei äußerst ungewiss. Das (rechtliche) Risiko sei praktisch kaum überschaubar. Spannend werde zudem, ob sich genug Anleger finden, um eine schlagkräftige Allianz gegen das Vorgehen des Steinhoff-Managements und die Gläubiger zu finden, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.02.2023)