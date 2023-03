Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



17.03.2023



ISIN: NL0011375019



A14XB9



SNH



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen.



Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (17.03.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Es bleibe wild bei Steinhoff! Nachdem der Kurs der Aktie gestern noch ein neues Tief ausgelotet habe, steige der Kurs heute zunächst rund 30%. Dann schmelze ein Großteil der Gewinne allerdings auch schon wieder ab. Unterdessen halte die Schutzgemeinschaft für Kapitalanleger (SdK) eine ordentliche Zahl an Stimmrechten für die anstehende Hauptversammlung.22,5% aller Stimmen würden von der SdK ausgeübt, nachdem zahlreiche Anleger ihre Stimmrechte an die Anlegerschützer übertragen hätten. Das gehe aus einer Börsenmitteilung hervor. Die SdK habe sich noch nicht geäußert, dürfte diesen Anteil jedoch zumindest als Teilerfolg verbuchen. Mit 22,5% werde die SdK auf der Hauptversammlung aller Voraussicht nach mit Abstand der stimmgewaltigste Akteur unter den Aktionärsvertretern sein.Bei Steinhoffs derzeitigem Gesamtbörsenwert um die 70 Mio. Euro heiße das, dass die SdK immerhin rund 16 Mio. Euro hinter sich habe versammeln können. Gehe man davon aus, dass die meisten Aktionäre zu deutlich höheren Kursen als den aktuellen gekauft hätten, dürfte es tatsächlich für die Anleger, die ihre Stimmrechte abgegeben hätten, noch um wesentlich mehr Geld gehen, das sie in Steinhoff-Aktien gesteckt hätten.Da erfahrungsgemäß ein Teil der verbleibenden Stimmrechte nicht aktiv genutzt werde und zudem weitere Anleger gegen den Vorschlag stimmen dürften, könnte es für die Gläubiger eng werden, die Mehrheit der Stimmen für den eigentlich nur für sie vorteilhaften Quasi-Enteignungsvorschlag zu bekommen. "Der Aktionär" habe bereits darauf hingewiesen, dass aus Anlegersicht eigentlich nur eine Ablehnung des Angebots sinnvoll erscheine. Aber auch dann bleibe das Totalverlustrisiko enorm. Auch wenn "Der Aktionär" seit Jahren dafür von einigen fanatischen Kleinanlegern angefeindet werde: Es bleibt beim Fazit, dass die Steinhoff-Aktie nicht zum Kauf zu empfehlen sei. Objektiv betrachtet, habe der Kursverlauf in den letzten Jahren bislang noch immer die "Aktionär" -Einschätzung bestätigt. Wer sich trotzdem auf das Endspiel einlassen wolle, müsse sich bewusst sein, dass ein sehr hohes Risiko bestehe, dass vom investierten Kapital am Ende nichts mehr übrig sei. Davor habe übrigens auch die SdK gewarnt, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link