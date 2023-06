Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0119 EUR 0,00% (06.06.2023, 19:19)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys.



Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (06.06.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem die Steinhoff-Aktie rund um den Monatswechsel wieder einmal kurzzeitig gezuckt habe und bis auf 1,5 Cent gestiegen sei, sei der Kurs inzwischen zurück um die 1,2 Cent. Unterdessen würden die jüngsten Nachrichten vom Gericht in Amsterdam zeigen, warum es bei der von einem Milliarden-Bilanzskandal schwer erschütterten Retail-Holdinggesellschaft spannend bleibe.Anleger, die darauf gehofft hätten, dass vor Gericht sich alles in Richtung Anlegerinteresse wenden würde, hätten jüngst erst einmal einen Dämpfer hinnehmen müssen.Am 1. Juni habe es eine gerichtliche Anhörung im Rahmen des WHOA-Verfahrens gegeben, weil die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) einen Experten für Unternehmensrestrukturierungen habe bestellen wollen.Die SdK argumentiere, dass das Insolvenz-Argument "nicht belastbar" sei. Schließlich könnten die Gläubiger die Frist für die Fälligkeit der Kredite einfach verlängern, und ein sinnvoller Verkauf sämtlicher Vermögenswerte innerhalb weniger Monate wäre ohnehin kaum möglich. Die aktuelle Situation sei von Steinhoff und den Gläubigern verschuldet und "wohl auch absichtlich herbeigeführt, um einen kontrollierten und auch von den Aktionären mitbestimmten Verkaufsprozess zu verhindern".Das Gericht habe dieser Sicht offenbar nicht folgen können. Termin für die Anhörung des Restrukturierungsplans sei voraussichtlich der 15. Juni um 10 Uhr. Das Gericht in Amsterdam habe die SdK diesbezüglich gebeten, die Abwicklung für interessierte Aktionäre zu übernehmen, die per Webstream die Anhörung würden verfolgen wollen, weil "die enorm hohe Anzahl der Anfragen von Gerichtsseite aus nur schwer abgewickelt werden könnte".Das Interesse am Fall Steinhoff bleibe also relativ hoch. Die Ablehnung des Experten zeige unterdessen, was "Der Aktionär" bereits geschrieben habe: Die (rechtlichen) Risiken rund um Steinhoff seien kaum überschaubar. Es bleibt ein zäher Prozess mit hohem Totalverlustrisiko, so Lars Friedrich. (Analyse vom 06.06.2023)