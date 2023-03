Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0179 EUR +8,48% (22.03.2023, 18:43)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (22.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Ob das Steinhoff-Management damit gerechnet habe? Die Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK), die sich einen signifikanten Batzen an Stimmrechten gesichert habe, habe heute die Hauptversammlung der von einem Milliarden-Bilanzskandal schwer erschütterten Retail-Holdinggesellschaft dominiert. Bei den entscheidenden Punkten sei es nicht mal besonders knapp gewesen.Die SDK habe sich bereits im Vorfeld, wie berichtet, mehr als 22 Prozent aller Stimmrechte sichern können. Angesichts dessen habe "Der Aktionär" prognostiziert: "Da erfahrungsgemäß ein Teil der verbleibenden Stimmrechte nicht aktiv genutzt wird und zudem weitere Anleger gegen den Vorschlag stimmen dürften, könnte es für die Gläubiger eng werden, die einfache Mehrheit der Stimmen für den eigentlich nur für sie vorteilhaften Quasi-Enteignungsvorschlag zu bekommen."Tatsächlich sei heute bei der Hauptversammlung in Amsterdam schnell deutlich geworden: Da längst nicht alle Aktieninhaber ihre Stimmrechte genutzt hätten, habe die SdK eine einfache Mehrheit sicher gehabt. Dementsprechend seien tatsächlich sämtliche Punkte, die zur Abstimmung gestanden hätten, abgelehnt worden. Da auch noch weitere Aktionäre gegen die Vorschläge gestimmt hätten, sei unter anderem die Quasi-Enteignung letztendlich mit mehr als 60 Prozent der abgegebenen Stimmen abgeschmettert worden.Es sei eine der kuriosesten Hauptversammlungen der Börsengeschichte gewesen. Nun bleibe abzuwarten, ob die Gläubiger ihr Angebot an die Aktionäre nachbessern würden. Wahrscheinlich erscheine momentan die Einleitung eines Insolvenzverfahrens. Außerdem könnte der Konflikt zwischen den Interessen der Aktionäre und Gläubiger vor Gericht geklärt werden. Die SdK werde womöglich eine Sonderprüfung bei Steinhoff durchsetzen. Von der Seitenlinie betrachtet, bleibe es also unterhaltsam. Ob der Teilerfolg der SdK letztendlich etwas wert sein werde, werde sich erst irgendwann in der Zukunft zeigen. Das Totalverlustrisiko bleibe enorm.Beim Kurs der Steinhoff-Aktie tut sich unterdessen nichts mehr als die übliche Volatilität auf Pennystock-Niveau (Schwankungen um mehr als zehn Prozent sind normal), so Lars Friedrich von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.03.2023)