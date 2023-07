unter folgendem Link.



Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0057 EUR +5,56% (11.07.2023, 21:59)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (20.07.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Eigentlich sei die Steinhoff-Aktie praktisch schon Geschichte. Wie es sich für einen Pennystock gehöre, gehe die Zockerei jedoch bis zum bitteren Ende weiter. Vom 17. bis zum 19. Juli habe der Kurs in der Spitze einen klassischen Dead Cat Bounce hingelegt. Ein Teil der Aufwärtsbewegung sei aber schon wieder Geschichte.An der Börse in Frankfurt sei es für die Steinhoff-Aktie von 0,0022 bis auf 0,0082 Euro nach oben gegangen. Zwischenzeitlich habe der Kurs wieder auf 0,0051 Euro korrigiert. Einen belastbaren fundamentalen Grund und entsprechende Nachrichten zu den Bewegungen habe es – wie schon oftmals in den vergangenen Jahren - auch diesmal nicht gegeben.Demnächst endetalso Steinhoffs Börsengeschichte - fünfeinhalb Jahre nach einem gigantischen Bilanzskandal. Der Kurs bleibe bis zum Schluss enorm volatil. Das habe v.a. damit zu tun, dass Profi-Anleger längst einen Bogen um die Aktie machen würden. Mittlerweile dürfte sich selbst ein Großteil der Zocker von der Aktie verabschiedet haben. Dementsprechend illiquide sei der Handel. Bei Bruchteilen von Cent-Beträgen würden schon wenige Transaktionen reichen, um den Kurs deutlich zu bewegen. "Der Aktionär" habe in den vergangenen Jahren immer wieder auf das enorm hohe Totalverlustrisiko und die kaum kalkulierbaren Rechtsrisiken hingewiesen, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU