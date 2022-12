Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (15.12.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Da sei die Kurs-Apokalypse (mal wieder)! Mehr als 60% breche die Steinhoff-Aktie heute zeitweise ein. Weniger als vier Cent sei eine Aktie noch wert - ein neues Allzeittief beim von einem Milliarden-Bilanzskandal schwer erschütterten Handelskonzern, der seit Jahren ums Überleben kämpfe. Womöglich gehe der Abverkauf sogar noch weiter.Die Meldung zum Crash: 80% von Steinhoff sollten an die Gläubiger gehen, damit die ihre Kredite bis Mitte 2026 verlängern würden. Darauf habe sich Steinhoff mit Gläubigern, die hinter 64% der Steinhoff-Schulden stünden, verständigt.Eigentlich habe Steinhoff seine Umschuldung u.a. durch weitere Verkäufe von Geschäftsteilen stemmen wollen. "Der Aktionär" habe trotz des zwischenzeitlichen Kursanstiegs in den vergangenen Quartalen stets von der Steinhoff-Aktie abgeraten. Im letzten Fazit habe es geheißen: "In Zeiten steigender Zinsen und schwächelnder Wirtschaft dürfte die anstehende Umschuldung nicht einfacher werden. Kein Kauf."Mit bislang minus 60% seien Steinhoff-Anleger heute eigentlich noch gut bedient, schließlich sollten sie 80% der fundamentalen Basis, die hinter ihren Aktien stecke, abgeben. Würden die Anleger zustimmen und es komme tatsächlich zum Abschluss des Geschäfts, würde Steinhoff dafür einmal mehr Aufschub erhalten. "Der Aktionär" schreibe es seit Jahren immer wieder und bleibt dabei: Die Steinhoff-Aktie sei kein Kauf, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.12.2022)