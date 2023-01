Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (02.01.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Nach dem Crash wieder aufwärts? Mit einem Plus von rund 9% sei der Kurs der Steinhoff-Aktie heute ins neue Jahr gestartet. Zudem habe der Konzern bereits kurz vor Weihnachten noch die Verlängerung einer Kreditlinie verkünden können. So richtig positiv sei das alles bei genauer Betrachtung trotzdem nicht.Nach der Ankündigung, dass für Steinhoff-Anleger eine Quasi-Enteignung um 80% geplant sei, habe die von einem Milliarden-Bilanzskandal schwer erschütterte Holdinggesellschaft kurz vor Weihnachten noch die Verlängerung einer Fazilität i.H.v. 132 Mio. Euro gemeldet. Verlängert worden sei von Ende Juni 2023 auf Ende Juni 2026. Dazu gebe es zwei Optionen auf Verlängerung um je ein Jahr. Der Zinssatz sei von 10 auf 15% PIK (Payment-in-kind) erhöht worden.Keine Überraschung: Angesichts steigender Zinsen werde die Rettung für Steinhoff nicht billiger. Anlegern würden weitere Verluste drohen, falls Steinhoff einmal mehr Schulden durch den Verkauf oder die Weitergabe von Vermögenswerten an Gläubiger begleichen müsse. Steinhoff habe insgesamt 10 Mrd. Euro Schulden. "Der Aktionär" habe in den vergangenen Jahren stets vom Kauf der Steinhoff-Aktie abgeraten und diese trotz gelegentlicher Aufwärtsschübe als reines Zocker-Papier bewertet. Der Kursverlauf bestätige diese Einschätzung eindrucksvoll, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link