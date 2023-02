Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (06.02.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Steinhoff-Anleger stünden immer noch vor dem drohenden Totalverlust. Knapp unter drei Cent habe sich der Kurs der von einem Milliarden-Bilanzskandal schwer erschütterten Retail-Holdinggesellschaft zuletzt eingependelt. Vergangene Woche habe Steinhoff seine- diesmal besonders wichtige - Hauptversammlung auf unbestimmte Zeit verschoben.Wie berichtet, habe Steinhoff seinen Aktionären einen - gelinde gesagt - etwas ungewöhnlichen Vorschlag gemacht: "Gebt den Steinhoff-Gläubigern 80 Prozent und die kompletten Stimmrechte und ihr bekommt dafür neue Anteile an einem Steinhoff-Nachfolger, der nicht börsennotiert ist." Dafür bekomme Steinhoff einmal mehr Aufschub bei der Tilgung seiner 10-Milliarden-Euro-Verbindlichkeiten. Die Zinssätze würden im zweistelligen Bereich bleiben. Die Gläubiger würden sich also einen Großteil des Unternehmens krallen wollen, ohne sich so recht an der Sanierung von Steinhoff zu beteiligen. Das habe, ebenfalls wie berichtet, Anlegerschützer auf den Plan gerufen.Über den Vorschlag sollte ursprünglich am 16. März auf der Hauptversammlung abgestimmt werden. Die Details lägen öffentlich bislang jedoch nicht vor. Stattdessen habe Steinhoff Ende vergangene Woche die Hauptversammlung und ein Rundschreiben an seine Anleger auf unbestimmte Zeit verschoben, um "bestimmte behördliche Bestätigungen" einzuholen. Was sich dahinter verberge? Unbekannt. Steinhoff vertröste Anleger lediglich damit, dass alles "so schnell wie möglich" ablaufen solle.Für die Steinhoff-Aktie gilt weiterhin: Besonders hohes Totalverlustrisiko, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.02.2023)Mit Material von dpa-AFX