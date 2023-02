Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (17.02.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Der Kurs der Steinhoff-Aktie habe sich in den vergangenen Tagen bei unter zwei Cent eingependelt. Unterdessen würden Anleger weiter auf Details zum Quasi-Enteignungsvorschlag des Managements der von Milliarden-Bilanzskandal schwer erschütterten Retail-Holdinggesellschaft warten. Und Anlegerschützer hätten da ein paar Fragen.Die Schutzgemeinschaft für Kapitalanleger (SdK) wolle nicht nur genug Stimmen versammeln, um den Quasi-Enteignungsvorschlag auf der anstehenden Hauptversammlung abschmettern zu können. Vielmehr werde auch darauf gedrängt, dass das Steinhoff-Management endlich Details rausrücke. Gleich eine ganze Reihe Fragen habe die SdK daher Steinhoff zukommen lassen. Ganz oben: "Seit wann war dem Vorstand klar, dass wesentliche Gläubiger einer Verlängerung der Laufzeit der Darlehen über den 30. Juni 2023 hinaus nur zustimmen würden, wenn die Aktionäre einen erheblichen Sanierungsbeitrag leisten?" Eine berechtige Frage, schließlich habe sich der Quasi-Enteignungsvorschlag zuletzt nicht unbedingt abgezeichnet, sondern sei vielmehr ziemlich überraschend gekommen.Außerdem wolle die SdK u.a. wissen: Welche alternativen Szenarien zur Refinanzierung der am 30. Juni 2023 fälligen Finanzverbindlichkeiten habe der Vorstand geprüft? Seien vollständige Verkäufe von Assets wie Pepco, Pepkor und Mattress Firm geprüft worden? Warum sei der Börsengang der Mattress Firm abgesagt worden? Habe es ein professionelles Wertgutachten bezüglich der genannten Assets gegeben? Auf wie viele Millionen Euro an Zins- und Tilgungszahlungen würden die Gläubiger des Unternehmens bis zum 30. Juni 2025 verzichten, wenn der Sanierungsplan angenommen werde?Falls Aktionäre den Vorschlag ablehnen sollten: Sei bereits ein Gutachten für ein mögliches Insolvenzszenario eingeholt worden, wenn ja, von welcher Wirtschaftsprüfungs-/Rechtsanwaltskanzlei?Alles berechtigte Fragen, die zeigen würden, dass die Kommunikation des Steinhoff-Managements zu wünschen übrig lasse. Ob der Einsatz der SdK sich letztendlich auszahlen werde, sei sehr ungewiss. Das (rechtliche) Risiko sei praktisch nicht überschaubar. Fakt sei: Steinhoff sei überschuldet, die Interessen der Gläubiger hätten Vorrang. Die Entscheidung in der Quasi-Enteignungsfrage falle am 22. März. Dann finde die Hauptversammlung in Amsterdam statt. Anschließend könnten Anleger ihr Glück wohl höchstens noch auf dem Klageweg versuchen, falls sich keine Mehrheit gegen den Vorschlag finde, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.02.2023)