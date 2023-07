Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (27.07.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Die Steinhoff-Aktie stehe kurz vor dem endgültigen Aus, der ehemalige MDAX-Wert bringe es inzwischen auf weniger als kümmerliche 30 Millionen Euro Rest-Börsenwert. "Am Ende verlieren vor allem die Steinhoff-Anleger", habe "Der Aktionär" gestern geschrieben. Diese Tatsache lasse sich mit einer Zahl eindrucksvoll untermauern.Mindestens 447 Millionen Euro seien seit Ende 2017 von Steinhoff nach dem Bilanzskandal an externe Berater und Dienstleister geflossen. Mit anderen Worten: Für Anwälte und Wirtschaftsberater sei Steinhoff ein Riesengeschäft gewesen. Auch das Steinhoff-Management habe natürlich in den vergangenen Jahren fleißig kassiert. Anleger stünden dagegen vor dem Totalverlust."Es ist eine absolute Schande", so David Shapiro vom Vermögensverwalter Sasfin Securities in Johannesburg. "Jeder hätte sehen können, dass dieses Unternehmen niemals überleben würde, und es wäre für die Aktionäre besser gewesen, wenn es Ende 2017 aufgelöst worden wäre."Es sei eine der Lehren, die sich aus dem Fall Steinhoff würden ziehen lassen: Anleger würden in solchen Fällen im Zweifel mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht profitieren. Stattdessen würden sich Manager, Anwälte, Berater und zuvor auch die Gläubiger die Taschen voll machen. "Der Aktionär" habe in den vergangenen Jahren immer wieder auf das enorme Totalverlustrisiko hingewiesen und von einem Kauf der Aktie abgeraten. (Analyse vom 27.07.2023)